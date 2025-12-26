به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدکاظم مدرسی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه بخش مرکزی یزد، با اشاره به لزوم پایبندی به تقوا، موضعگیری در برابر حق و باطل را از الزامات ایمانی دانست و گفت: تقوا بدون موضع معنایی ندارد.
وی با استناد به آیه ۱۱۹ سوره توبه تصریح کرد: مسلمانان موظفاند در کنار صادقان قرار گیرند، هرچند این همراهی ممکن است هزینههایی مانند جهاد، فشار روحی و تحریم در پی داشته باشد.
امام جمعه بخش مرکزی یزد در ادامه سخنان خود، تسلیم بودن در برابر دین را یکی دیگر از وظایف مؤمنان برشمرد و تصریح کرد: طبق آموزههای دینی، ولی خدا در هر دوران شناختهشده است و امت اسلامی باید نسبت به او شناخت و پیروی لازم را داشته باشد.
مدرسی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به نهم دیماه، این روز را نماد بصیرت و تشخیص حق از باطل توصیف کرد و گفت: گرامیداشت نهم دی صرفاً یادبود یک رویداد تاریخی نیست، بلکه تجدید میثاق با آرمانهای دینی و انقلابی ملت است؛ روزی که مردم با حضور آگاهانه خود مانع از تحریف ارزشها و جابهجایی مفاهیم حق و باطل شدند.
وی افزود: حضور گسترده مردم در این روز نشانگر وفاداری آنان به دین و ولایت بود و این واقعه بهعنوان تجربهای گرانبها، میتواند مسیر آینده انقلاب و مقاومت در برابر جنگ رسانهای دشمن را روشنتر سازد.
امام جمعه بخش مرکزی یزد در ادامه به مسئله نهضت ملی مسکن پرداخت و با تأکید بر ضرورت حمایت بیشتر از اقشار جوان، اظهار داشت: هدف این طرح خانهدار کردن مردم و تقویت امید به زندگی است؛ با این حال، نسبت مشارکت دولت و مردم تغییر کرده و لازم است دولت سهم حمایتی خود را افزایش دهد.
وی همچنین با اشاره به چالشهای اقتصادی کشور گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمهای خارجی نیست، بلکه ریشه در مسائل داخلی و ضعفهای مدیریتی دارد؛ از جمله مشکلات مرتبط با نظام بانکی، گمرک و وزارتخانههای مرتبط با تولید و تجارت است.
آیتالله مدرسی در پایان با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۵، سه محور اصلی آن را معیشت، امنیت و سلامت مردم عنوان کرد و افزود: برای تحقق این اهداف باید هزینههای غیرضروری کنترل شود، مالیات بر دلالی و سوداگری افزایش یابد و هماهنگی میان قوا برای جلوگیری از رانت و انحصار تقویت شود.
نظر شما