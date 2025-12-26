  1. استانها
آیت‌الله مدرسی: مشکلات اقتصادی ریشه در مسائل داخلی و ضعف مدیریتی دارد

یزد_ امام جمعه بخش مرکزی یزد بخش عمده‌ای از این مشکلات را ناشی از ضعف‌های داخلی و مدیریتی دانست و گفت: سهم حمایتی دولت در نهضت ملی مسکن برای خانه‌دار کردن اقشار جوان افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه بخش مرکزی یزد، با اشاره به لزوم پایبندی به تقوا، موضع‌گیری در برابر حق و باطل را از الزامات ایمانی دانست و گفت: تقوا بدون موضع معنایی ندارد.

وی با استناد به آیه ۱۱۹ سوره توبه تصریح کرد: مسلمانان موظف‌اند در کنار صادقان قرار گیرند، هرچند این هم‌راهی ممکن است هزینه‌هایی مانند جهاد، فشار روحی و تحریم در پی داشته باشد.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در ادامه سخنان خود، تسلیم بودن در برابر دین را یکی دیگر از وظایف مؤمنان برشمرد و تصریح کرد: طبق آموزه‌های دینی، ولی خدا در هر دوران شناخته‌شده است و امت اسلامی باید نسبت به او شناخت و پیروی لازم را داشته باشد.

مدرسی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به نهم دی‌ماه، این روز را نماد بصیرت و تشخیص حق از باطل توصیف کرد و گفت: گرامیداشت نهم دی صرفاً یادبود یک رویداد تاریخی نیست، بلکه تجدید میثاق با آرمان‌های دینی و انقلابی ملت است؛ روزی که مردم با حضور آگاهانه خود مانع از تحریف ارزش‌ها و جابه‌جایی مفاهیم حق و باطل شدند.

وی افزود: حضور گسترده مردم در این روز نشانگر وفاداری آنان به دین و ولایت بود و این واقعه به‌عنوان تجربه‌ای گران‌بها، می‌تواند مسیر آینده انقلاب و مقاومت در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن را روشن‌تر سازد.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در ادامه به مسئله نهضت ملی مسکن پرداخت و با تأکید بر ضرورت حمایت بیشتر از اقشار جوان، اظهار داشت: هدف این طرح خانه‌دار کردن مردم و تقویت امید به زندگی است؛ با این حال، نسبت مشارکت دولت و مردم تغییر کرده و لازم است دولت سهم حمایتی خود را افزایش دهد.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های خارجی نیست، بلکه ریشه در مسائل داخلی و ضعف‌های مدیریتی دارد؛ از جمله مشکلات مرتبط با نظام بانکی، گمرک و وزارتخانه‌های مرتبط با تولید و تجارت است.

آیت‌الله مدرسی در پایان با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۵، سه محور اصلی آن را معیشت، امنیت و سلامت مردم عنوان کرد و افزود: برای تحقق این اهداف باید هزینه‌های غیرضروری کنترل شود، مالیات بر دلالی و سوداگری افزایش یابد و هماهنگی میان قوا برای جلوگیری از رانت و انحصار تقویت شود.

