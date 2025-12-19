به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدمحمدرضا مدرسی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه شهر یزد با اشاره به وضعیت کنونی جهان، اظهار کرد: بوی تعفن فرهنگ غربی، عالم را فرا گرفته است و حوادث جاری، پرده از واقعیت پنهان غرب برمیدارد.
وی با استناد به کلام امیرالمؤمنین (ع) مبنی بر اینکه روزگار، نیات پنهان افراد را آشکار میکند، بیان کرد: غرب صدها سال با تزویر و بزک کردن تمدن خود، واقعیت متعفنش را پنهان کرد، اما امروز با جنایتهای هولناک در غزه، لبنان، سودان و ونزوئلا، روز به روز پردهای از روی فسادهایش برداشته میشود و هیکل متعفن فرهنگ غربی را برای همه آشکار میکند.
امام جمعه موقت یزد به وضعیت مردم غزه در سرمای هوای بارانی و با وجود بیغذایی و بیسرپناهی اشاره کرد و این شرایط را در تضاد کامل با ادعاهای غرب در زمینه صلح دانست و ادامه داد: تهدیدات مداوم علیه لبنان، وضعیت مردم سودان و اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا به بهانه دزدیدن نفت است.
مدرسی با استناد به روایاتی از امیرالمؤمنین (ع)، تأکید کرد: کسانی که از بالا و پایین شدن اوضاع روزگار پند میگیرند، نسبت به آینده محتاط خواهند بود.
وی تاریخ معاصر ایران را شاهدی بر این ادعا دانست و گفت: از کودتای آمریکا در زمان دولت ملی تا جنایات زمان پهلوی اول و دوم، همگی نشان داد که تکیه بر غرب جز ذلت و بردگی به دنبال ندارد.
مدرسی افزود: غرب با انباشت ثروت از چپاول جهان، به فناوریهای برتر دست یافته و ملتها را در بند نگه میدارد. کسانی که با انقلاب همراه نیستند، توجه کنند که اگر حداقل زندگی بدون بردگی میخواهید، باید همکاری و فداکاری کنید، در غیر این صورت دشمن همه را به بردگی میکشد.
مدرسی با تاکید بر ضرورت جهاد علمی و فناوری از مصرفگرایی و کمکاری داخلی، ابراز تأسف کرد و گفت: جهان در فناوریهای کوانتوم، لیزر و هوش مصنوعی شتابان در حال پیشرفت است و ایران نباید عقب بماند.
وی با بیان اینکه ما باید در فناوریهای نوین به سرعت سرمایهگذاری کنیم گفت: باید همانند دستاوردهای موشکی و پهپاد در این حوزهها تحقیق، پژوهش و عملیاتی کنیم.
امام جمعه موقت یزد ادامه داد: باید حتی شده از برخی امور رفاهی و امور غیرضروری چشمپوشی شود و در امور مهمتر یعنی فناوری سرمایهگذاری صورت گیرد؛ همانطور که یک فرد عادی بخشی از سودش را برای سرمایهگذاری کنار میگذارد.
مدرسی خطاب به مسئولان گفت: افراد شایسته، دلسوز، فهیم و دانشمند باید جذب شوند و صرفاً شعار هر کس میتواند کاری کند بیاید کافی نیست، بلکه نیاز به برنامهریزی است.
وی به موضوع برجام اشاره کرد و گفت: تلاش برای رسیدن به اهداف از طریق اعتماد به دشمنان بیفایده بوده است، تجربه نشان داده که استقلال بر پایه توانمندیهای داخلی، همچون موشکها و پهپاد موجب ایستادگی شده است.
وی فرصت جمهوری اسلامی را برای پیشرفت فناوری، یک نعمت الهی دانست و از کسانی که در دانشگاهها رشد کرده و سپس تواناییهای خود را در اختیار کشورهای دیگر قرار میدهند، انتقاد کرد و گفت: اینکه میگویند شرایط فراهم نیست اشتباه است خودتان باید فرصتها را فراهم کنید.
