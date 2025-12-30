آیت‌الله سیدمحمدکاظم مدرسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گرامیداشت ۹ دی به‌معنای زنده نگه‌داشتن اختلافات سیاسی یا نفی و اثبات اشخاص نیست، اظهار داشت: مسئله اصلی در ۹ دی، عبرت‌ها و درس‌های فتنه ۸۸ است؛ فتنه‌ای که با هدف جابه‌جایی حق و باطل، تضعیف اعتماد عمومی و متهم‌سازی نظام اسلامی طراحی شد اما با هوشیاری مردم ناکام ماند.

نائب‌رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان یزد با اشاره به حضور گسترده مردم در ۱۳ محرم سال ۸۸ تصریح کرد: مردم بدون دعوت رسمی و صرفاً بر اساس احساس تکلیف دینی و مسئولیت اجتماعی به میدان آمدند و نشان دادند که صاحبان اصلی انقلاب اسلامی هستند. این حضور مردمی، پروژه خطرناک جابه‌جایی شهید و جلاد را با شکست مواجه کرد.

استاد شبکه تربیتی حلقه صالحین بسیج استان یزد ۹ دی را روز تأمین امنیت ملی دانست و گفت: اگر مردم در آن مقطع وارد صحنه نمی‌شدند، کشور در معرض ناامنی، آشوب و آسیب‌های جدی قرار می‌گرفت. ملت ایران با بصیرت خود از اسلام، انقلاب و امنیت عمومی صیانت کرد.

رئیس حوزه علمیه کاظمیه یزد با استناد به نهج‌البلاغه، ریشه اصلی فتنه‌ها را هواهای نفسانی برخی خواص عنوان کرد و افزود: هنگامی که خواص به‌جای تبعیت از حق، اسیر قدرت‌طلبی و خودخواهی می‌شوند، فتنه شکل می‌گیرد و توده‌ها دچار سردرگمی می‌شوند.

آیت‌الله مدرسی راه نجات در فتنه‌ها را تمسک به کشتی نجات اهل‌بیت (ع) دانست و تصریح کرد: در عصر غیبت، تبعیت از ولایت فقیه ادامه همان مسیر الهی است و تجربه انقلاب اسلامی نشان داده است هر جا فاصله گرفتن از این محور رخ داده، انحراف و خسارت به دنبال داشته است.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در پایان با تأکید بر جایگاه مردم در استمرار انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: رضایت مردم وظیفه همه مسئولان است و وحدت، همدلی و حفظ انسجام ملی مهم‌ترین سرمایه کشور در برابر توطئه‌ها و دشمنی‌های مستمر دشمنان به شمار می‌رود.