خبرگزاری مهر - گروه استانها: در آستانه شب یلدا، مسئولان استان یزد از اجرای طرحهای نظارتی و تنظیم بازار برای کنترل قیمتها و حمایت از مصرفکنندگان خبر دادهاند. با این حال، گزارشهای مردمی از برخی شهرها نشاندهنده قیمتهای بالای اقلام اساسی است.
آغاز فعالیت ۷ سکوهای تنظیم بازار ویژه شب یلدا در شهرستان یزد
فرماندار شهرستان یزد، در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت کنترل قیمتها و ساماندهی بازار، اظهار کرد: موضوع تنظیم بازار از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است و جلسات آن بهصورت منظم برگزار میشود.
سیدمحمدجواد آقایی، اظهار داشت: در استان یزد جلساتی برای بررسی قیمت کالاهای اساسی و اقلام مورد استفاده مردم برگزار میشود و شهرستان یزد نیز بهعنوان مرکز استان، این نشستها را بهطور منظم دنبال میکند تا خروجی مؤثر و ملموسی برای مردم داشته باشد.
وی با اشاره به جلسه اخیر کارگروه تنظیم بازار شهرستان در خصوص اقلام مورد نیاز شب یلدا افزود: در هفته گذشته جلسهای برگزار کردیم که محور آن بررسی قیمت میوه، خشکبار و سایر اقلام مرتبط با شب یلدا بود. متأسفانه شاهد افزایش قیمتها بودیم و این موضوع را میپذیریم. با این حال از اصناف انتظار داریم همراهی و همدلی بیشتری با مردم داشته باشند.
فرماندار یزد خاطرنشان کرد: بازدیدهایی در این ایام به صورت میدانی از سطح بازار بهصورت مستمر انجام میشود تا از بروز گرانفروشی جلوگیری شود. با واحدهایی که قصد گرانفروشی دارند از طریق تعزیرات برخورد قانونی صورت میگیرد.
وی گفت: در جلسه که با حضور نمایندگان اتحادیهها، اتاق اصناف، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، و دفتر اقتصادی استانداری برگزار شد، مقرر شد جشنواره شب یلدا تا سوم دی برگزار شود و در آن بسته میوه و خشکبار ویژه شب یلدا با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب عرضه میشود.
آقایی ادامه داد: در این جشنواره، مکانهایی برای عرضه بستههای اقلام مورد نیاز شب یلدا با قیمت مناسب تعیین شده است تا شهروندان بتوانند با هزینهای کمتر و آسودگی بیشتر خرید کنند.
وی افزود: به منظور تنظیم بازار، هفت سکوی ویژه در نقاط مختلف شهرستان مشخص شده است تا زمینه توزیع مطلوبتر کالاهای اساسی فراهم شود. این ایستگاهها با اطلاعرسانی از سوی اتحادیهها و دستگاههای ذیربط آغاز به کار کردند و هدف ما افزایش تعداد این مراکز و استقبال گستردهتر مردم و اصناف از این طرح است.
فرماندار یزد گفت: طرح تنظیم بازار و جشنواره شب یلدا در بخشهای مرکزی، اکرمآباد، شهر حمیدیا، شهر شاهدیه و شهر یزد اجرا میشود و امیدواریم با مشارکت فعال اصناف و همکاری شهروندان، شاهد کاهش فشار اقتصادی و رضایت عمومی در این ایام باشیم.
طرح ویژه نظارتی تعزیرات حکومتی یزد به مناسبت شب یلدا
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر از آغاز اجرای طرح ویژه نظارتی شب یلدا در سطح استان خبر داد و گفت: با توجه به نزدیکی شب یلدا و افزایش تقاضای شهروندان برای خرید اقلامی مانند میوه، شیرینی، آجیل و خشکبار، طرح نظارتی ویژه سازمان تعزیرات حکومتی همانند سالهای گذشته از ۱۵ آذر آغاز شده و تا ۳ دیماه ۱۴۰۴ در استان اجرا میشود.
منصور انصاری افزود: در اجرای این طرح، گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاههای نظارتی از جمله جهاد کشاورزی، سازمان صمت و اتاق اصناف از واحدهای صنفی بازدید میکنند و با تخلفات احتمالی نظیر گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت، احتکار و فروش خارج از شبکه برخورد قاطع خواهند کرد.
انصاری هدف از اجرای این طرح را نظمبخشی به بازار، پیشگیری از تخلفات صنفی، ایجاد آرامش برای شهروندان و فراهمسازی شرایط مناسب برای خریدهای شب یلدا عنوان کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گزارشها و شکایات خود را از طریق سامانه اینترنتی تعزیرات ثبت کنند تا بررسی و پیگیری لازم صورت گیرد.
بازرسی ۴ اکیپ اداره کل صمت استان یزد از ۶۸۱ بنگاه اقتصادی در استان یزد
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اداره کل با ۴ اکیپ بازرسی، سطح بازار را مورد رصد و پایش قرار میدهد.
مسعود دهقانپور افزود: تعداد بازرسی از بنگاههای اقتصادی که در طی ۹ روز اجرای طرح انجام گرفته است ۶۸۱ مورد بوده است.
وی بیان کرد: در این دوره زمانی ۷۲ فقره تخلف به ارزش ریالی بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال کشف شده و به مراجع مرتبط جهت اقدامات بعدی ارسال شده است.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد تصریح کرد: همچنین ۲۸ مورد نیز تذکر در زمینه رعایت صحیح قوانین و مقررات صنفی ارائه شده است.
دهقان پور خاطرنشان کرد: در این دوره زمانی ۶۴ مورد شکایت و گزارش مردمی نیز بررسی و نتیجه به شاکیان از طریق سامانه مرتبط اطلاع اطلاع رسانی شده است.
وی با اشاره به انجام گشتهای مشترک نظارتی بیان کرد: این گشتها به صورت مستمر بازار را رصد کرده و با هرگونه تخلف برخورد قانونی خواهد شد.
شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ گزارش کنند، سامانه ۱۲۴ نیز به منظور دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات مردمی فعال است و شهروندان میتوانند تخلفاتی از جمله عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، تقلب و گرانفروشی را از این طریق اعلام کنند.
با وجود اقدامات و برنامههای بازرسی در حال انجام شهروندان از قیمتهای بالای بازار در شهرهای مختلف استان گزارش میدهند، در برخی شهرستانها به مراتب قیمتها بالاتر و در برخی مناطق پایینتر است، که این تفاوت قیمتهای فاحش در یک استان حکایت از مباحث مهمتری در بازار دارد که نیازمند دقت عمل بیش از پیش مسئولین است.
اگرچه مسئولان از اجرای طرحهای نظارتی و تنظیم بازار خبر میدهند، اختلاف قیمتهای قابل توجهی همواره بین شهرهای مختلف استان وجود دارد. موفقیت این اقدامات کنونی و سایر فعالیتهای مربوطه در امر تنظیم بازار در گرو نظارت دقیقتر و اجرای مؤثر در تمامی مناطق است تا شهروندان بتوانند شب یلدایی را با هزینههای معقول سپری کنند.
