به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار برخی شایعات و گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی درباره تغییر نحوه فعالیت مدارس و برگزاری کلاس‌ها به‌صورت غیرحضوری، تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی از سوی مراجع مسئول در استان آذربایجان‌شرقی در این خصوص صادر نشده است.

بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، فعالیت مدارس مطابق روال اعلام‌شده قبلی ادامه دارد و هرگونه تصمیم‌گیری درباره تغییر شیوه فعالیت آموزشی، صرفاً از طریق اطلاعیه‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بدیهی است در صورت صدور هرگونه دستورالعمل یا اطلاعیه جدید درباره نحوه فعالیت مدارس، موضوع از طریق مراجع رسمی و همچنین خبرگزاری مهر به اطلاع دانش‌آموزان، اولیا و فرهنگیان خواهد رسید.