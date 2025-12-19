امام جمعه قصرشیرین: معیشت مردم اولویت نخست کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد آرمند امام جمعه قصرشیرین در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر اهمیت موضوع اقتصاد و معیشت مردم اظهار کرد: امروز مهم‌ترین مطالبه جامعه، بهبود وضعیت معیشت و کنترل گرانی است و همه برنامه‌ریزی‌ها باید در این مسیر متمرکز شود.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب افزود: اصلاح ساختار اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و حمایت واقعی از تولید داخلی از محورهای اصلی وظایف دولت است و هیچ‌گونه توجیهی برای تأخیر در رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم قابل قبول نیست.

امام جمعه قصرشیرین ادامه داد: بخش قابل توجهی از نارضایتی‌های اجتماعی به افزایش هزینه‌های روزمره زندگی، اجاره‌بهای مسکن و مسئله اشتغال جوانان بازمی‌گردد و لازم است همه ظرفیت‌های ملی و استانی برای کاهش فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف و متوسط به کار گرفته شود.

ماه رجب فرصتی برای آمادگی معنوی

حجت‌الاسلام آرمند در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به فرارسیدن ماه رجب، این ماه را مقدمه‌ای برای ورود به ماه‌های شعبان و رمضان دانست و گفت: ماه رجب، ماه استغفار امت پیامبر اکرم (ص) است و ذکر «استغفرالله و اسأله التوبة» باید در این ایام بیش از پیش مورد توجه مؤمنان قرار گیرد.

وی تأکید کرد: انس با قرآن، مسجد و استغفار، دل‌ها را برای ورود به میهمانی بزرگ خداوند در ماه مبارک رمضان آماده می‌کند و زمینه‌ساز رشد معنوی فرد و جامعه خواهد بود.

میزبانی موفق مسابقات ملی سالمندان در قصرشیرین

امام جمعه قصرشیرین با اشاره به برگزاری نخستین دوره مسابقات ملی «مهارت‌های چالشی مثبت ۶۰» در این شهرستان گفت: در این رویداد حدود ۳۰۰ ورزشکار سالمند از ۲۸ استان کشور حضور داشتند و خوشبختانه سطح فنی مسابقات و کیفیت میزبانی مطلوب و شایسته بود.

وی از مسئولان کشوری و استانی، مردم مهمان‌نواز قصرشیرین، فرماندار شهرستان و رئیس اداره ورزش و جوانان به‌عنوان ارکان اصلی این میزبانی موفق قدردانی کرد.

تأکید بر پیگیری مطالبات شهری قصرشیرین

حجت‌الاسلام آرمند همچنین عضویت صابر حیدری شهردار قصرشیرین در هیئت‌مدیره سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمانشاه را تبریک گفت و این انتخاب را فرصتی ارزشمند برای پیگیری بهتر مطالبات شهری دانست.

وی ابراز امیدواری کرد: از این جایگاه، برای ارتقای سیما و منظر شهری، بهبود وضعیت معابر و توسعه فضاهای سبز در شهر مرزی قصرشیرین به بهترین شکل استفاده شود.