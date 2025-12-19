علیدادی سلیمانی: ورودی سدهای استان کرمان افزایش محسوسی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید علیدادی سلیمانی، ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بارندگی‌های اخیر نقش مؤثری در بهبود ورودی سدهای استان کرمان داشته است، گفت: بر اساس آخرین آمار ثبت‌شده تا ساعت ۱۲ امروز جمعه وضعیت آبگیری سدهای استان نشان‌دهنده افزایش ورودی‌ها و فعال شدن رواناب‌ها در اغلب حوضه‌های آبریز است.

وی با اشاره به وضعیت سد جیرفت افزود: در حال حاضر حجم مخزن این سد به ۸۳.۴ میلیون مترمکعب رسیده و ورودی آن ۵۲۷ مترمکعب بر ثانیه ثبت شده است که درصد پرشدگی مخزن را به ۲۶ درصد رسانده است.

وی ادامه داد: این افزایش ورودی نشان‌دهنده تأثیر مستقیم بارش‌های اخیر در بالادست سد جیرفت است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان درباره سد شهید سلیمانی نیز گفت: حجم فعلی مخزن این سد ۵.۰۵ میلیون مترمکعب بوده و ورودی آن ۰.۵ مترمکعب بر ثانیه است و در حال حاضر خروجی سد ۰.۲ مترمکعب بر ثانیه تنظیم شده و درصد پرشدگی مخزن به ۱۳ درصد رسیده است.

علیدادی سلیمانی، درباره وضعیت سد نساء بم افزود: حجم مخزن سد نساء در حال حاضر ۲۰.۸ میلیون مترمکعب است و ورودی این سد به ۱۴۰ مترمکعب بر ثانیه رسیده که درصد پرشدگی مخزن را به ۱۲ درصد افزایش داده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان درباره سایر سدهای استان کرمان تصریح کرد: سد تنگوئیه سیرجان با حجم مخزن ۲.۶۲ میلیون مترمکعب، ورودی ۰.۲ مترمکعب بر ثانیه و درصد پرشدگی ۷ درصد و سد شهیدان امیر تیموری «صفارود» نیز با حجم مخزن ۷.۵۹ میلیون مترمکعب، ورودی ۱.۵ مترمکعب بر ثانیه و درصد پرشدگی ۱۰ درصد در شرایط پایدار و تحت کنترل قرار دارند.

وی با تأکید بر آمادگی کامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان برای مدیریت شرایط احتمالی تصریح کرد: با توجه به تداوم ناپایداری‌های جوی و احتمال وقوع رواناب‌های مقطعی، پایش لحظه‌ای سدها، رودخانه‌ها و تأسیسات آبی ادامه دارد و از شهروندان درخواست می‌شود ضمن توجه به هشدارهای صادره، از تردد و توقف در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.