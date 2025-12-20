  1. استانها
دستوراستاندار کرمان برای رسیدگی به مشکلات روستاهای سیل زده رودبارجنوب

کرمان-استاندار کرمان در دومین روز سفر خود به جنوب این استان، با حضور در روستای سعیدآباد مرکزی شهرستان رودبار جنوب، پای درد دل ساکنان و مسئولان محلی این روستای سیل زده نشست .

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، صبح شنبه در جریان سفر خود به جنوب استان کرمان و بازدید از مسیر «جیرفت– رودبار جنوب» با حضور در جمع مردم روستای سعیدآباد مرکزی، از نزدیک در جریان مشکلات ناشی از سیلاب اخیر قرار گرفت.

در این دیدار، اهالی روستا با اشاره به ورود روان‌آب‌ها به مناطق مسکونی، خواستار ایجاد مسیر مشخص برای هدایت سیلاب شدند.

استاندار کرمان نیز در پاسخ تأکید کرد: انجام مطالعات کارشناسی برای این روستا و مناطق اطراف ضروری است و این موضوع باید در اولویت قرار گیرد.

بر پایه این گزارش‌، بخش عمده آب‌های سطحی که از سمت شهر رودبار جنوب سرازیر می‌شود، به روستاهای سعیدآباد مرکزی، زبردست، عباس‌آباد، ملارضا، احمدآباد دو زیارتی، حاجی‌آباد و چند منطقه دیگر وارد می‌شود؛ مسئله‌ای که علاوه بر وارد کردن خسارت، راه‌های ارتباطی این روستاها را نیز مسدود کرده است.

همچنین اهالی از تخریب سیل‌بند در جریان سیلاب اخیر خبر دادند و خواستار بازسازی آن با کمک ارتش شدند.

به گفته ساکنان، لایروبی اصولی مسیرهای سیلابی می‌تواند از تکرار خسارت‌ها جلوگیری کند؛ موضوعی که به‌دلیل بسته بودن دهانه برخی پل‌ها در مسیر اصلی، تشدید شده است.

در ادامه این بازدید، شماری از کشاورزان و عشایر منطقه با اشاره به خسارت‌های سنگین واردشده به زمین‌ها و دام‌هایشان، درخواست کمک فوری کردند.

استاندار کرمان با صدور دستور اکید به فرماندار رودبار جنوب، بر لزوم رسیدگی فوری به مشکلات این گروه‌ها و تسریع در خدمت‌رسانی تأکید کرد.

