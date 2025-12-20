  1. استانها
  2. کرمان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

استاندار کرمان: سیل‌بندهای مناطق سیل زده باید سریع ترمیم شود

استاندار کرمان: سیل‌بندهای مناطق سیل زده باید سریع ترمیم شود

کرمان- استاندار کرمان در بازدید از مناطق سیل زده شهرستان رودبار جنوب خواستار ترمیم سریع سیل بند ها شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح شنبه پس از بازدید میدانی از مناطق سیل‌زده شهرستان رودبار جنوب در جمع خبرنگاران گفت: هم اکنون به‌صورت میدانی در حال بازدید از مناطق تحت تأثیر بارش‌های اخیر در جنوب استان هستیم تا نیازها و اولویت‌های اصلی رسیدگی به مناطق سیل‌زده را بررسی کنیم.

وی با اشاره به بازدید از شهرستان رودبار جنوب و منطقه جازموریان افزود: ما منطقه رودبار جنوب و جازموریان را مورد بازدید قرار دادیم و بخشی از جاده‌های روستایی تخریب شده و آب در تعدادی از روستاها زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

استاندار کرمان با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه گفت: ترمیم سیل‌بندها امری بسیار مهم است و برای پیشگیری از تلفات و خسارت‌های بعدی در بارندگی‌های آینده باید به سرعت این سیل‌بندها ترمیم شود.

طالبی، همچنین به آسیب‌های واردشده به روستاها اشاره کرد و افزود: بهسازی بافت‌های روستایی که آسیب دیده‌اند در اولویت کار فرمانداران و دستگاه‌های ذیربط قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه درباره وضعیت زیرساخت‌ها گفت: در رابطه با برق و آب خوشبختانه هم اکنون کمترین مشکل را داریم و قطعی این تأسیسات در برخی نقاط به سرعت رفع شد

استاندار کرمان بیان کرد: با تعیین خسارت‌ها امیدوار هستیم کار بازسازی این مناطق به‌زودی آغاز شود و پیگیری اعتبارات از طریق وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران در حال انجام است تا بخشی از نیازهای ضروری مردم در زمینه امکانات اولیه زندگی در مناطق آسیب‌دیده تأمین شود.

کد خبر 6695583

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • رضا IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      چقدر جلوتر به ایشان اعلام بحران کردم نامه نوشتم اما گوش شنوایی نیست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها