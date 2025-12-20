به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح شنبه پس از بازدید میدانی از مناطق سیلزده شهرستان رودبار جنوب در جمع خبرنگاران گفت: هم اکنون بهصورت میدانی در حال بازدید از مناطق تحت تأثیر بارشهای اخیر در جنوب استان هستیم تا نیازها و اولویتهای اصلی رسیدگی به مناطق سیلزده را بررسی کنیم.
وی با اشاره به بازدید از شهرستان رودبار جنوب و منطقه جازموریان افزود: ما منطقه رودبار جنوب و جازموریان را مورد بازدید قرار دادیم و بخشی از جادههای روستایی تخریب شده و آب در تعدادی از روستاها زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
استاندار کرمان با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه گفت: ترمیم سیلبندها امری بسیار مهم است و برای پیشگیری از تلفات و خسارتهای بعدی در بارندگیهای آینده باید به سرعت این سیلبندها ترمیم شود.
طالبی، همچنین به آسیبهای واردشده به روستاها اشاره کرد و افزود: بهسازی بافتهای روستایی که آسیب دیدهاند در اولویت کار فرمانداران و دستگاههای ذیربط قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه درباره وضعیت زیرساختها گفت: در رابطه با برق و آب خوشبختانه هم اکنون کمترین مشکل را داریم و قطعی این تأسیسات در برخی نقاط به سرعت رفع شد
استاندار کرمان بیان کرد: با تعیین خسارتها امیدوار هستیم کار بازسازی این مناطق بهزودی آغاز شود و پیگیری اعتبارات از طریق وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران در حال انجام است تا بخشی از نیازهای ضروری مردم در زمینه امکانات اولیه زندگی در مناطق آسیبدیده تأمین شود.
