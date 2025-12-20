به گزارش خبرنگار مهر، سامانه کم فشار بارشی که از اواخر هفته گذشته وارد استان سمنان همچنان در استان سمنان استقرار دارد. این سامانه در روزهای پنجشنبه و جمعه سبب بارش برف و باران در اقصی نقاط استان به خصوص نیمه شمالی و مناطق شرقی شد.

پس از حضور سامانه کم فشار بارشی در استان سمنان دمای هوای تمام هشت شهرستان این استان از بامداد امروز شنبه، به زیر صفر رسیده است. بارش‌های شب گذشته همزمان با صبح شنبه به یخ تبدیل شده‌اند و شهرداری‌ها در درون شهرها و راهداری در مجموعه راه‌های برون شهری، نسبت به برف روبی، یخ زدایی و نمک پاشی معابر اقدام کرده‌اند.

به دلیل بارش برف در مرکز استان سمنان، کمینه و بیشینه دمای هوا همزمان با صبح شنبه به هشت درجه بالای صفر و دو درجه زیر صفر کاهش پیدا کرده است. آسمان نیمه ابری است و آثار بارش روز و شب گذشته به صورت یخبندان هنوز روی زمین باقی است.

از روز دوشنبه دوباره مرکز استان سمنان افزایش ابر و بارش را شاهد خواهیم بود. در شاهرود شب گذشته برف نسبتاً خوبی به خصوص در ارتفاعات آمده است اما این بارش‌ها، سوز بسیار سرد صبحگاهی را هم به دنبال داشته است.

بیشینه و کمینه دمای هوای شهرستان شاهرود برای امروز شنبه شش درجه بالای صفر و یک درجه زیر اعلام شده است و به مرور حتی از میزان دمای هوا کاسته هم خواهد شد برای امروز در شاهرود همچنان آسمان ابری و بارش‌های پراکنده پیش بینی شده است.

مانند وضعیتی که در میامی به صورت مشابه وجود دارد. در میامی دو روز است که برف و باران می بارد و راهداران در حال جدال با برف و یخ هستند تا مسیرها را باز نگه دارند بیشینه و کمینه دمای هوای میامی برای صبح شنبه دو درجه زیر صفر و شش درجه زیر صفر اعلام شده است.

دامغان هم تحت تأثیر بارش برف و باران صبح بسیار سردی را شروع کرده است آسمان نیمه ابری است و بیشینه و کمینه دمای هوا هفت درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر اعلام شده است در این شهرستان هم شاهد وزش باد سرد هم هستیم پدیده‌ای که در شاهرود و میامی هم صادق است.

در گرمسار روز گذشته بارندگی شده و بامداد امروز سرمای هوا بسیار تشدید شده است بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان ۹ درجه بالای صفر و صفر درجه اعلام شده است بامداد امروز کمینه دمای هوای گرمسار یک درجه زیر صفر بود.

در نهایت باید گفت اقصی نقاط استان سمنان به واسطه ورود و استقرار سامانه کم فشار بارشی از روز پنجشنبه تا بامداد شنبه، هفته‌ای بسیار سرد را آغاز کرده است تقریباً در همه نقاط استان به ویژه نیمه شمالی و ارتفاعات و بخش‌های شرقی برف باریده و آثار آن امروز با سرمای شدید هوا نمایان شده است.