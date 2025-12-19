برودت هوا مدارس ابتدایی فیروزکوه را مجازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل زمانی‌نژاد، فرماندار فیروزکوه، شامگاه جمعه اعلام کرد: به دلیل شدت گرفتن سرمای هوا و کاهش محسوس دما، تمامی مدارس پیش‌دبستانی و دبستان‌های این شهرستان روز شنبه ۲۹ آذرماه به صورت غیرحضوری و از طریق بستر شبکه آموزشی «شاد» برگزار خواهند شد.

بر اساس این تصمیم که با هماهنگی رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان اتخاذ شده است، فعالیت مدارس متوسطه اول و دوم نیز در روز شنبه با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

فرماندار فیروزکوه هدف از این تصمیم را «حفظ سلامت دانش‌آموزان» عنوان کرده است.