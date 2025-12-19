  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۶

۱۳۷۳ مازندرانی در آزمون استخدامی خدمتگزاری آموزش و پرورش شرکت کردند

ساری - مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: هزار و ۳۷۳ نفر در آزمون استخدامی خدمتگزاری وزارت آموزش و پرورش رقابت کردند.

فریدون کلبادی نژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زمون استخدامی خدمتگزاری وزارت آموزش و پرورش در استان برگزار شد، گفت: این آزمون صبح امروز از سوی جهاد دانشگاهی و در دو حوزه پیش‌بینی‌شده برای استان مازندران شامل یک حوزه ویژه برادران و یک حوزه ویژه خواهران، در شهر ساری برگزار شد.

وی افزود: در این آزمون تعداد یک‌هزار و ۳۷۳ نفر از داوطلبان استان مازندران شرکت کردند که از این تعداد، ۵۹۹ نفر معادل ۴۴ درصد را مردان و ۷۷۴ نفر معادل ۵۶ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران در پایان تصریح کرد: سهمیه استان مازندران در این آزمون ۴۶۰ نفر است که پذیرفته‌شدگان بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به‌صورت پیمانی و قراردادی و در چارچوب سهمیه‌های تعیین‌شده شامل سهمیه عادی و سهمیه فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد جذب و به‌کارگیری خواهند شد.

کد خبر 6695199

