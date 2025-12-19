۴ جاده در خراسان رضوی مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ناصری، فرماندار فریمان اظهار کرد: براثر بارش برف شدید جاده‌های فرعی باغچه - سنگ بست (جاده قدیم)، فریمان- اسدآباد (جلگه رخ) و فریمان- زاوه (محور کله منار) از شامگاه جمعه مسدود اعلام شده است.

فرماندار فریمان از مصرف ۱۰۰ تن شن برای عملیات یخ زدایی جاده‌ها خبر داد و افزود: در کنار سایر عوامل امدادی در جاده اصلی فریمان -مشهد حضور دارم، با وجود بارش برف، این جاده اصلی باز است اما تردد در آن به کندی انجام می‌شود.

وحید سلیمانی مقدم، بخشدار مرکزی شهرستان مشهد با اشاره به وجود ۲۲۰ روستا و آبادی با حدود ۷۰۰ هزار نفر در این منطقه گفت: بارش‌های دیروز به تأسیسات آب روستای فرخد آسیب رسانده بود که امروز با تعویض موتور پمپ مشکل برطرف شد.

بخشدار مرکزی شهرستان مشهد از رفع نقص فنی در بخش گاز یکی از روستاها خبر داد و افزود: مخلوط و شن و نمک برای همه دهیاری‌ها توزیع شده و به واسطه پیش بینی بارش‌ها انسداد مسیرهای روستایی به سرعت بازگشایی شده است.

انسداد جاده صالح آباد-تربت جام

محمد شاهرخی، فرماندار صالح آباد اظهار کرد: جاده صالح آباد-تربت جام از شامگاه جمعه به دلیل برف و کولاک مسدود اعلام شده است.

فرماندار صالح آباد افزود: دیروز نیز ۱۰ راه روستایی در این شهرستان مسدود شده بود که امروز بازگشایی شد و طی ۲ روز گذشته به بیش از ۱۰۰ نفر از افرادی که در جاده‌های برفی مانده اند امدادرسانی شد.