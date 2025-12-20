به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی، محمدعلی کاوسی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی نیروهای امدادی اظهار کرد: در پی بارندگی‌های اخیر طی کمتر از ۲۰ ساعت، ۱۶ عملیات امداد و نجات در سطح استان توسط نیروهای عملیاتی هلال‌احمر انجام شد که در مجموع ۴۶ خانوار تحت پوشش خدمات امدادی قرار گرفتند.

وی افزود: در این عملیات‌ها، سه مورد تخلیه آب از منازل مسکونی و اماکن انجام شد و دو مورد رهاسازی خودرو نیز توسط تیم‌های عملیاتی صورت گرفت که خوشبختانه در این حوادث هیچ‌گونه فوتی و مصدوم انتقالی گزارش نشده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی ادامه داد: در راستای حمایت از حادثه‌دیدگان، اقلام امدادی شامل ۱۹۸ کیلوگرم پلاستیک، ۲۷ تخته پتو، ۱۷ تخته موکت، چهار دستگاه چراغ والور و ۱۱ بسته غذایی ۷۲ ساعته بین خانوارهای نیازمند توزیع و ۱۲۹ نفر نیز اقلام زیستی دریافت کردند.

کاوسی با اشاره به توان عملیاتی هلال‌احمر استان خاطرنشان کرد: برای پوشش این حوادث، ۱۶ تیم عملیاتی متشکل از ۳۳ نیروی امدادی با استفاده از ۱۱ دستگاه خودروی امدادی به مناطق حادثه‌دیده اعزام شدند.

وی ضمن قدردانی از تلاش بی‌وقفه امدادگران، از شهروندان خواست در صورت بروز حوادث، ضمن حفظ خونسردی، با شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند تا خدمات امدادی در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه شود.