کمبود پرستار تبدیل به بحران شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدمحمد جمالیان، کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت را یکی از چالشهای جدی و فراگیر نظام سلامت کشور دانست و افزود: متأسفانه کمبود نیروی انسانی، به ویژه در حوزه پرستاری، امروز به یک بحران سراسری در کشور تبدیل شده و این مشکل عمومیت دارد و محدود به استان یا دانشگاه خاصی نیست و حتی استانها و دانشگاههایی که وضعیت بهتری نسبت به میانگین کشور دارند نیز به این معنا نیست که به استانداردهای جهانی نزدیک شدهاند، بلکه صرفاً شرایط آنها نسبت به سایر مناطق کشور بهتر است و در حال حاضر هیچ استانی در کشور از نظر نسبت نیروی پرستاری به تخت و جمعیت، با استانداردهای جهانی مطابقت ندارد.
وی با تأکید بر روند نگرانکننده تشدید کمبود پرستار، گفت: این مسئله سالها است مطرح میشود، اما متأسفانه نهتنها برطرف نشده، بلکه در حال بدتر شدن است؛ هر سال تعداد قابل توجهی از پرستاران بازنشسته میشوند، بخشی از نیروها ترک خدمت میکنند و ادامه فعالیت در حرفه پرستاری را نمیپذیرند و همچنین تعدادی از پرستاران به دلیل بیماریهایی که بخشی از آن ناشی از شرایط سخت کاری و بخشی مربوط به بیماریهای زمینهای است، از کار بالینی خارج شده و به مشاغل ستادی روی میآورند و مجموعه این عوامل موجب شده کشور با بحران جدی کمبود پرستار مواجه شود.
رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در کنار کمبود نیرو، مطالبات پرستاران از جمله ناکافی بودن حقوق، اضافهکار و دستمزد، از مطالبات همیشگی این قشر و به طور کلی کادر بهداشت و درمان بوده است و طی سال گذشته و در پی اعتراضات پرستاران، پیگیریهای جدی انجام شد و مجلس، کمیسیون بهداشت و درمان و بهویژه کمیته پرستاری بهطور جدی پای کار آمدند و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد.
جمالیان با اشاره به نتایج این پیگیریها تصریح کرد: خوشبختانه در نتیجه این جلسات، افزایش مبلغ اضافهکار پرستاران تصویب و همچنین مصوب شد که سالانه حداقل ۱۰ هزار پرستار به مجموعه بهداشت و درمان کشور اضافه شود با این حال، این مصوبه در سال ۱۴۰۳ بهطور کامل محقق نشد و در سال ۱۴۰۴ آزمونی برگزار و مجوز جذب ۲۵ هزار نفر صادر شد که از این تعداد، ۱۵ هزار نفر مربوط به جذب پرستار بود و بخشی از کمبودها تا حدودی جبران شد، در حالی که قرار بود طی دو سال ۲۰ هزار پرستار جذب شود.
وی یادآور شد: البته باید توجه داشت که صرف صدور مجوز یا قبولی در آزمون به معنای جذب قطعی نیست چرا که تجربه نشان داده بخشی از پرستارانی که در آزمونها پذیرفته میشوند، وارد چرخه خدمت نمیشوند یا در ادامه از کار بالینی انصراف میدهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مکاتبه کمیته پرستاری با رئیسجمهور، گفت: با توجه به اینکه امروز موضوع کمبود پرستار به مرحله بحران رسیده مطالبه ما از رئیسجمهور این است که به صورت جدی و ویژه به این موضوع ورود کنند؛ حوزه سلامت با مشکلات و گرفتاریهای متعددی مواجه است و اگر قرار باشد تمرکز مدیران و سیاستگذاران به جای ارتقای کیفیت خدمات، صرفاً معطوف به جبران کمبود نیرو باشد، به طور قطع نظام سلامت آسیب خواهد دید.
جمالیان افزود: در همین راستا، بهعنوان رئیس کمیته پرستاری، نامهای به رئیسجمهور ارسال کردم و دغدغهها و نگرانیهای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سوی نمایندگان به رئیس جمهور جمهور منتقل شد و اگرچه رئیسجمهور دستور تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به مشکلات پرستاری در وزارت بهداشت را صادر کرد و این کارگروه بهصورت منظم در حال برگزاری جلسات است، اما خروجی این جلسات تاکنون به اقدامات عملی ملموس منجر نشده است.
وی تأکید کرد: انتظار ما این است که اکنون که این کارگروه تخصصی تشکیل شده، نظرات کارشناسی آن نیز به مرحله اجرا برسد؛ جذب نیروی پرستاری، اصلاح تعرفههای پرستاری و پرداخت مطالبات انباشته پرستاران و کادر بهداشت و درمان، از مهمترین خروجیهای این کارگروه است که باید هرچه سریعتر مورد رسیدگی و اقدام عملی قرار گیرد تا بخشی از فشار سنگین از دوش کادر درمان برداشته شود.
