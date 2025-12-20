چالش های تأمین مواد اولیه اسیدی در صنایع بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آلبویه، با اشاره به اهمیت برخی مواد اولیه اسیدی مورد استفاده در صنایع شوینده و بهداشتی، گفت: این ترکیبات در سطح بینالمللی جزو مواد حساس محسوب میشوند و به دلیل امکان سوءاستفاده، مشمول ضوابط کنترلی ویژه هستند. به همین منظور، بررسیهای کارشناسی در سازمان غذا و دارو انجام شده و هماهنگی با بخشهای ذیربط برای تعیین سازوکار تأمین و تصویب این مواد در حال پیگیری است.
وی افزود: سازمان غذا و دارو در حال دریافت پاسخهای لازم از مراجع مرتبط است و پس از نهایی شدن، نتایج در قالب دستورالعمل یا بخشنامه به معاونتهای مربوطه ابلاغ میشود. هرچند این فرآیند ممکن است زمانبر باشد، اما پیگیری آن به صورت مستمر ادامه دارد.
آل بویه با اشاره به رویکرد حمایتی سازمان غذا و دارو، تصریح کرد: رفع کمبودهای صنفی و موانع تأمین مواد اولیه، بخش قابل توجهی از ظرفیت مدیریتی و کارشناسی سازمان غذا و دارو را به خود اختصاص داده و سایر برنامهها با اولویت پایینتر دنبال میشود.
وی تأکید کرد: رعایت الزامات فنی، استانداردهای کیفی و ضوابط ایمنی در کنار تأمین پایدار مواد اولیه، شرط اصلی استمرار تولید و حفظ سلامت مصرفکنندگان است و این موضوع با حساسیت بالا در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار دارد.
نظر شما