به گزارش خبرنگار مهر، بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس در جدیدترین ارزیابی خود از بازار فلزات گرانبها اعلام کرده است که قیمت طلا می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۶ به سطح ۵۴۰۰ دلار در هر اونس برسد. این پیش‌بینی بر اساس بررسی روند تقاضا، به‌ویژه خریدهای گسترده بانک‌های مرکزی، ارائه شده است.

بر اساس تحلیل این بانک، افزایش قابل‌توجه خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت‌کننده قیمت این فلز گرانبها به شمار می‌رود. انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی در مجموع تا پایان سال ۲۰۲۶ به‌طور میانگین ماهانه حدود ۶۰ تن طلا خریداری کنند که این موضوع می‌تواند نقش مهمی در افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها داشته باشد.

در نظرسنجی انجام‌شده میان ۲۹ بانک مرکزی نیز حدود ۷۰ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که ذخایر طلای آن‌ها طی ۱۲ ماه آینده افزایش خواهد یافت. همچنین بیش از ۷۰ درصد این بانک‌ها پیش‌بینی کرده‌اند قیمت طلا در یک سال آینده از مرز ۵۰۰۰ دلار در هر اونس عبور کند.

گلدمن ساکس در گزارش خود به برخی عوامل مؤثر دیگر بر بازار طلا نیز اشاره کرده است. به گفته این بانک، افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی در سطح جهان و برخی تحولات ژئوپلیتیک می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را تقویت کند.

در مجموع، تحلیلگران این مؤسسه معتقدند مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و افزایش تقاضای رسمی می‌تواند زمینه‌ساز تداوم روند صعودی قیمت طلا در سال‌های آینده باشد.