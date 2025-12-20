خبرگزاری مهر_مجله مهر: آخرین روزهای پاییز ۱۴۰۴ در حالی سپری میشود که بارش شدید برف و باران در مناطق جنوبی و غربی کشور همه را ذوق زده کرده تا با وجود بارندگیهای رحمتالهی مردم ایران امیدوارتر از قبل به استقبال زمستان بروند و با یک سرمای غیرمنتظره جوجههای آخر پاییز را بشمارند. ایامی که ایرانیها به رسم هزار و چندصد ساله اجداد و نیاکانشان در تکاپوی این هستند که شب یلدا و پیروزی روشنی بر تاریکی را به بهترین شکل ممکن جشن بگیرند. حالا هر چقدر هم نا بسامانیهای مدیریتی و گرانیهای بازار، کارشان را سخت و کامشان را تلخ کرده باشد ولی باز هم مردم همه تلاششان را میکنند تا شده به اندازه چند انار دانه کرده و چند لبوی قسمت شده به صرف دورهمی و فال حافظ، همه بساط یک دورهمی گرم را فراهم کنند. درست در روزهای آخر پاییز مردم فارغ از هیاهوی بارش باران و تکاپوی یلدا اخبار بزرگ و کوچک زیادی را از دور و نزدیک جهان شنیدند. از بهانهتراشیهای ترامپ برای آتشافروزی در ونزوئلا و کشکمشهای چین بر سرتایوان تا ماجرای سخنرانیهای پرحاشیه پزشکیان که صراحتاً اعتراف کرده خیلی چیزها را نمیداند یا بازگشت پر سر و صدای مهران مدیری به تلویزیون بعد از سه سال دوری و باخت پرسپولیس مقابل تراکتور در جام حذفی!
جشن خون در حانوکای یهودیان
یکی از خبرهایی که در جهان با سر و صدای زیادی همراه شد خبر مربوط به کشتار جشن حانوکای یهودیان در استرالیا بود. در این حادثه دو فرد مسلح در مراسمی که در ساحل بوندی، واقع در حومه سیدنی، برگزار میشد اقدام به تیراندازی کردند که چیزی حدود ۱۶ کشته و ۴۰ زخمی برجای گذاشت. علاوه بر این یکی از مهاجمان کشته و یکی دیگر از آنها در وضعیت حاد بازداشت شد. بعد از این واقعه حواشی زیادی اتفاق افتاد برخی داعش را متهم این حادثه دانستند و گروهی در شبکههای معاند فارسی زبان ضمن اقرار به نداشتن مدرک، ایران را باعث و بانی دانستند اما از مهمترین اظهار نظرها درباره این کشتار صحبتهای محقق ارشد مرکز امور خارجه و امنیت اورشلیم بود که گفت: «سعودیها معتقدند واقعه استرالیا کار خود اسرائیل است! مردم غزه اکنون خوشحالند و معتقدند این تاوان و انتقام کارهایی است که اسرائیل در غزه بر سرشان آورده؛ سعودیها اسرائیل را مسئول این حمله میدانند و معتقدند اکنون رژیم اسرائیل دارد از نظر سیاسی از این مسأله سوءاستفاده میکند!»
تابلوی ورود ممنوع آمریکا برای مردم ایران
از خبرهای دیگر این هفته که به دنیای فوتبال خط و ربط پیدا میکرد. ماجرای مربوط به میزبانی جام جهانی فوتبال در ایالات متحده آمریکا بود. طبق دستور ترامپ ایرانیها حق ورود به این کشور را در مسابقات ندارند تا جایی که حتی چند هفته قبل ماجرای ویزا ندادن به تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران حسابی خبرساز شد؛ اما در روزهای گذشته خبر رسمی این اتفاق در خبرگزاریها منتشر شد و کاخ سفید آمریکا اعلام کرد: «ورود هواداران تیمهای ملی ایران، هائیتی، سنگال و ساحل عاج در دوران برگزاری جام جهانی به این کشور به خاطر ملاحظات امنیتی ملی ممنوع است.» با انتشار این خبر عدهای از کاربران در واکنش به این موضوع نوشتند: «کاخ سفید نمیخواد عید و یلدا را به زبون فارسی به ما تبریک بگه اگه راست میگه با مردم ایران مشکلی نداره بذاره ایرانیا بیان تیم ملی خودشون رو تو جام جهانی تشویق کنن!»
چرا مجسمه والرین از میدان انقلاب برداشته شد
یکی از خبرهایی که تیتر آن در فضای مجازی به عنوان یک خبر حاشیهای دست به دست شد و با واکنشهای زیادی همراه بود تیتری با این عبارت بود که میگفت: «مجسمه والرین از میدان انقلاب برداشته میشد» تاجایی که عدهای این اتفاق را به یک بهره برداری سیاسی نسبت دادند، اما در واقعیت این مجسمه که نماد زانو زدن دشمنهای خارجی (والرین) مقابل ایران (شاپور پادشاه ایران) بود؛ آبان ماه امسال در میدان انقلاب نصب شد. این در حالی بود که سازمان زیباسازی شهرداری بعد از این حاشیهسازیها اعلام کرد که پیش از این موقتی بودن نصب این اثر در میدان انقلاب گفته شده بود و حالا این مجسمه قرار است که بزودی در ورودی میدان آزادی از سمت فرودگاه مهرآباد مستقر شود. سخنگوی شهرداری هم در این باره اعلام کرد: «مجسمه والرین در آینده در مکانی نصب خواهد شد تا مقامات ارشد کشورهای مختلف که وارد تهران میشوند، اولین یادآوری تاریخ برای آنها این باشد که در برابر مردم ایران از دیرباز زانو زده شده است.»
باران دو ساله در یک شبانه روز و چند قاب تکرار نشدنی
از اتفاقات خوشایندی که در این هفته رقم خورد حجم بالای بارش برف و باران در بخشهای مختلف کشور از جمله جنوب و غرب ایران است. اتفاقی که توانست لحظات و صحنههای خیرهکنندهای را در سال ۱۴۰۴ رقم بزند. یکی از این اتفاقات حجم بارش عجیب و غریب باران در جزیره کیش بود تا جایی که در اخبار اعلام شد چیزی حدود ۱۴۱ میلیمتر باران در این منطقه باریده است و رکوردهای اقلیمی کیش را جا به جا کرده است، تا جایی که اعلام شد این بارشهای دو روزه از بارندگیهای دوساله بیشتر بوده است. علاوه بر این تصاویر چشمگیر قرمز شدن دریای هرمز به خاطر بارندگیها و آغشته شدن دریا با خاک سرخ آن، پر شدن آغوش دماوند از برف بعد از مدتها و نشستن برف در زایندهرود خشک از دیگر پدیدههای زیبایی بود که در چند روز گذشته حسابی با استقبال کاربران رو به رو شد.
یک خبر بد برای یوتیوبرهای ایرانی
یکی از کسب و کارهایی که طی این چند سال اخیر بین فجازیبازها رونق گرفت مختص یوتیوبرهای ایرانی بود، آنها با تولید محتواهای گوناگون از این طریق موفق به کسب درآمد میشدند اما در جدیدترین خبرهای این شبکه اجتماعی اعلام کرد؛ به دنبال تحولات تازه الگوریتمی یوتیوب و تشدید شناسایی کاربران داخل ایران، دستگاههایی که از ویپیان استفاده میکنند شناسایی میشود و با این روند درآمد آنها ۸۰ درصد کاهش پیدا میکند.
بازگشت دوباره یک ورزشکار دیگر به وطن
از خبرهای خوب این هفته که در حوزه ورزش به چشم بسیاری از کاربران آمد آغاز موج برگشت برخی از ورزشکاران مهاجرت کرده به وطن بود. بعد از بازگشت عاطفه احمدی اسکیباز ایرانی که در سال ۱۴۰۱ از ایران رفته و تصمیم گرفته بود به کشور آلمان پناهنده شود؛ حالا این هفته برگشت یک قایقران ایرانی به وطن خبرساز شد. بهمن نصیری سال ۱۴۰۱ با رفتن به آذربایجان و تغییر تابعیت برای این کشور مسابقه میداد، اما حالا او مجدد به ایران بازگشته و قرار است در اردوهای تیم ملی شرکت کند. محسن شادی رئیس فدراسیون رویینگ در این باره گفته: «بهمن نصیری از اردیبهشت به ایران برگشته و دیگر برای آذربایجان مسابقه نداده بنابراین به اردوهای تیم ملی دعوت شده است. مربی روس تیم ملی مردان هم با بهمن نصیری در روسیه و آذربایجان کار کرده و به این ورزشکار خیلی اعتقاد دارد. مربی روس معتقد است که با بهمن نصیری میتوان نتیجه گرفت.»
نظر شما