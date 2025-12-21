خبرگزاری مهر- گروه دین، حوزه و اندیشه: شما جوانان عزیز و دانشجویان عزیز که به‌معنای واقعی کلمه میوه دل ملّت و امید آینده این کشورید، به مسئله تبیین اهمّیّت بدهید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود. در قبال این حرکت گمراه‌کننده‌ای که از صد طرف به‌سمت ملّت ایران سرازیر است و تأثیرگذاری بر افکار عمومی که یکی از هدف‌های بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است و دچار ابهام نگه داشتنِ افکار و رها کردن اذهان مردم و بخصوص جوان‌ها، حرکت تبیین خنثی‌کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن است.» این سطرها بخش‌هایی از بیانات رهبر انقلاب در ارتباط مستقیم تصویری با دانشجویان در روز اربعین در سال ۱۴۰۰ بود؛ موضوعی که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود و همه بخصوص نوجوانان و جوانان برای تداوم مقاومت باید آن را جدی بگیرند. حجت‌الاسلام محمدحامد مبینی، قائم مقام سازمان مدارس صدرا و معاون فرهنگیان بنیاد ملی نوجوان در ادامه بیشتر درباره نقش نوجوانان در زنده نگه داشتن جریان مقاومت سخن می‌گوید.



*دانش‌آموزان ما چه نقشی در جبهه مقاومت اسلامی بر عهده دارند؟

جریان تقابل حق و باطل در طول تاریخ وجود داشته است. هر مسلمان و هر آزاده‌ای باید در تقابل بین جریان حق و باطل یک طرف ماجرا بایستد. سکوت در این تقابل و در نتیجه عدم تقویت و همراهی جبهه حق، قطعاً به معنای کمک به جریان باطل خواهد بود. بنابراین نمی‌توانیم تصور کنیم که دانش‌آموزان ما نقشی در جریان حق که سردمدارش در حال حاضر جبهه مقاومت اسلامی است، بازی نکنند. مهم‌ترین نقشی که حضرت آقا در چند سال اخیر به صوت فوری برای همه افراد جامعه و همچنین دانش‌آموزان قائل شده‌اند، جهاد تبیین بوده است. لذا نقش آفرینی برای جبهه مقاومت در عرصه جهاد تبیین مهمترین نقشی است که دانش‌آموزان ما می‌توانند برعهد گیرند.

جهاد تبیین جبهه مقاومت، شامل تبیین تاریخچه مقاومت، آرمان‌ها و ارزش‌های این جبهه، وضعیت کنونی و عصر حاضر این جبهه، نقش ولایت فقیه در پیشبرد مقاومت و فراهم سازی کمک‌های مختلف به این جبهه می‌شود. حیطه جغرافیایی و مخاطبین این جهاد که توسط دانش‌آموزان انجام می‌گیرد هم در دایره مدرسه و بین همکلاس‌ها و هم مدرسه‌ای‌ها خواهد بود و هم بین افراد محله، خانواده، فامیل و همچنین بین افراد مختلف در سطح شهر به خصوص کودکان و نوجوانان دیگر می‌گنجد.

بنابراین دانش‌آموزان باید کنگشری در تبیین جبهه مقاومت را نقش اساسی خود فرض کنند و برای این مسیر طرح و نقشه درستی طراحی و اجرا نمایند. ما نیز در مدارس و مساجد و مؤسسات تربیتی و فرهنگی باید فضایی برای این کنشگری دانش‌آموزان فراهم کنیم.



*کنشگری برای جبهه مقاومت چه اثری بر روند رشد و تعلیم و تربیت یک دانش‌آموز دارد؟

تعلیم و تربیت اسلامی بدون مبارز شدن و کنشگری دانش‌آموز، ناقص است. ما نمی‌توانیم بدون کنش، اخلاق اسلامی را به دانش‌آموز منتقل کرده و او را تبدیل به یک مسلمان واقعی و کامل کنیم. مسلمانی کامل است که نقش مبارزه‌ای خود در جریان حق و باطل را فهم و اجرا کند. شما به فرمان جهاد تبیین دقت کنید. جهاد تبیین از دو واژه «جهاد» و «تبیین» تشکیل شده است که باید ساعت‌ها نشست و روی این دو واژه گفتگو کرد. اینکه چرا تعبیر حضرت آقا در مورد تبیین با واژه «جهاد» آمده است خود دارای نکته مهمی است.

واژه جهاد برگرفته از فرهنگ مبارزه است. اینکه در تقابل حق و باطل باید ما هم یک نقش‌آفرین در جریان حق باشیم، یعنی ما یک مبارز برای جریان حق هستیم. حضرت آقا در ابتدای یکی از درس‌های خارج خود اشاره دارند که «جهاد، همان چیزی است که امروز در زبان فارسیِ ما در کلمه «مبارزه» وجود دارد.» این فرمایش حضرت آقا به ما می‌فهماند که تربیت یک فرد غیرمبارز مطلوب جامعه حق نیست. در جامعه حق باید کنشگر و مبارز تربیت کرد. حال سوال این است که ما برای مبارز شدن دانش‌آموزان‌مان چه طرحی داریم؟ آیا در روند رشد دانش‌آموزان برای مبارز شدن آن‌ها فکر کرده‌ایم و برنامه‌ای داریم؟