اعلایی: برخی مدارس شهرستان خدابنده نیازمند بازسازی و تعمیر فوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل اعلایی در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان از تشکیل تیم‌های مشترک برای بازدید و بررسی استحکام بناهای آموزشی، ورزشی و کارگاهی خبر داد و افزود: این اقدام با همکاری اداره کل نوسازی مدارس، فراجا، آتش‌نشانی، فرمانداری و نظام مهندسی انجام خواهد شد تا از خطرات احتمالی برای دانش‌آموزان جلوگیری شود.

فرماندار خدابنده بر ضرورت هم‌افزایی میان شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، نیروی انتظامی و شوراهای روستا تأکید کرد و اظهار داشت: توجه به مسائل مالی و بودجه‌ای و اجرای دقیق مصوبات شورای آموزش و پرورش، مسیر بهبود وضعیت آموزشی و اجتماعی شهرستان را هموار خواهد کرد.

اعلایی با بیان اینکه نهضت توسعه عدالت آموزشی یک حرکت فرهنگی و مدیریتی است، گفت: از ۱۰۷ پروژه تعریف‌شده برای استان زنجان در این حوزه، ۴۷ طرح متعلق به شهرستان خدابنده بوده و این شهرستان در این زمینه پیشتاز است.

وی مهم‌ترین اولویت این شورا را پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگ‌سازی در سطح جامعه عنوان کرد و گفت: این موضوع باید در اولویت برنامه ریزی و اقدامات باشد.

فرماندار شهرستان خدابنده در ادامه به موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز پرداخت و تأکید کرد: شهرداری‌ها باید نظارت جدی‌تری بر صدور پروانه‌های ساختمانی داشته باشند و گزارش‌های دقیق از عوارض آموزش و پرورش ارائه دهند.

وی از شهرداری‌ها خواست با استفاده از ظرفیت تهاتر مطالبات، در بهبود وضعیت آموزشی در سطح شهرستان مشارکت کنند.