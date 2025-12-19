استاندار کرمان: ۱۶ شهرستان استان کرمان درگیر عملیات امدادرسانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، جمعه شب در جلسه فوقالعاده ستاد بحران در شهرستان جیرفت با اشاره به اقدامات انجامشده پیش از آغاز بارشها گفت: هشدارها، برنامهریزیها و اقدامات پیشگیرانهای که از مدتها قبل و به ویژه چند روز پیش از شروع بارندگیها انجام گردید، باعث کاهش آثار سیل و بارندگیها نسبت به گذشته شد.
طالبی، همچنین به نقش اطلاعرسانی اشاره کرد و گفت: استفاده از فضای مجازی، صداوسیما و اطلاعرسانیهای محلی باعث افزایش آمادگی مردم در مواجهه با این بحران شد.
استاندار کرمان با بیان اینکه با وجود این اقدامات، خسارتهایی نیز به استان کرمان وارد شده است، اعلام کرد: در حال حاضر ۱۶ شهرستان درگیر عملیات امدادرسانی هستند و در ۱۳ شهرستان خسارتهایی گزارش شده است.
طالبی، افزود: ۱۳۹ روستا درگیر سیل، ۸ شهر دچار آبگرفتگی، بخشی از جادههای روستایی تخریب و راه ارتباطی چند شهرستان بهطور موقت قطع شد.
به گفته وی، در ۷۷ روستا قطعی آب و در تعدادی از روستاها قطعی برق گزارش شده که با حضور میدانی نیروهای دستگاههای مختلف، این مشکلات در حال مدیریت و رفع است و بهتدریج آب، برق و ارتباطات در حال وصل شدن است.
طالبی، با اشاره به تداوم شرایط ناپایدار در برخی مناطق گفت: شهرستانهای فاریاب، رودبار جنوب و جازموریان همچنان در معرض تهدید هستند و لازم است مراقبتها و امدادرسانی ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه برای مدیریت بهتر شرایط، تأمین ماشینآلات مورد نیاز نیز هماهنگ شده است افزود: پس از فروکش کردن روان آبها، مرحله اصلی مدیریت بحران آغاز و برآورد خسارتها در بخش مسکونی، زیرساختهای شهری و روستایی و بخش کشاورزی بهسرعت انجام خواهد شد.
استاندار کرمان با اشاره به شناسایی برخی کاستیها در جریان این بحران گفت: در برخی مناطق مشخص شد که ظرفیت رودخانهها برای عبور سیلاب کافی نیست و در بعضی شهرستانها انبار هلالاحمر وجود ندارد که این موارد باید ثبت، بررسی و برای رفع آنها برنامهریزی شود.
طالبی، با بیان اینکه بازسازی مناطق آسیبدیده باید هرچه سریعتر آغاز شود و تأمین زیرساختهای حیاتی بهویژه برق و آب آشامیدنی در اولویت قرار گیرد افزود: همچنین اسکان موقت افرادی که مجبور به ترک منازل خود شدهاند نیز باید مدیریت شود.
وی با اشاره به خسارتهای واردشده به بخش کشاورزی گفت: معیشت مردم جنوب استان کرمان به کشاورزی وابسته است و خسارتهای واردشده به این بخش باید بهصورت جدی پیگیری شود.
وی افزود: همچنین موضوع تأمین سوخت موقت برای گلخانهداران از طریق ستاد مدیریت سوخت و در قالب مصوبات ستاد مدیریت بحران؛ دنبال خواهد شد.
