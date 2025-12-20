مصرف خانگی گاز به ۷۵ درصد تولید کشور رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای رسمی، از مجموع ۸۵۰ میلیون مترمکعب گازی که روزانه وارد شبکه سراسری گاز کشور می‌شود، سهم مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده در روز ۲۷ آذرماه به ۶۴۵ میلیون مترمکعب رسید.

با گسترش سرمای هوا و بارش برف در مناطق مختلف کشور، مصرف گاز در این بخش‌ها به حدود ۷۵ درصد کل گاز تولیدی کشور افزایش یافته است؛ رقمی که برای روزهای پایانی پاییز بسیار بالا و نگران‌کننده ارزیابی می‌شود.

به این ترتیب، تنها ۲۵ درصد از گاز تولیدی کشور در حال حاضر به سایر بخش‌ها از جمله تولید برق در نیروگاه‌ها، تأمین سوخت صنایع عمده، خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها، بخش حمل‌ونقل و مصرف گاز در بخش کشاورزی به‌ویژه گلخانه‌ها اختصاص دارد.

کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این الگوی مصرف، در صورت شدت گرفتن سرما، می‌تواند فشار بیشتری بر تأمین گاز بخش‌های مولد و نیروگاه‌ها وارد کند.