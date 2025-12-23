به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی صبح سه شنبه در دیدار با سرهنگ علیرضا شائینی فرمانده انتظامی شاهرود به مناسبت هفته حمل و نقل و راهدار در محل دفتر خود راهداران را قهرمان بی ادعا جاده‌ها خواند و اظهار داشت: راهداران در پایداری تردد و خدمات رسانی شرایط سخت جوی نقش بسیار مهم دارند.

وی همکاری مشترک در طرح‌های زمستانه را راهبرد اصلی کاهش تصادفات و افزایش ایمنی دانست و افزود: به این منظور تقویت هماهنگی میدانی میان پلیس و تیم‌های راهداری در دستور کار است.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان امنیت پایدار محورهای مواصلاتی را نتیجه زنجیره‌ای از این همکاری‌ها عنوان کرد و ابراز داشت: نگهداشت هوشمند راه‌ها و حضور پلیس در این مهم اثر گذار بوده است.

عمیدی از آمادگی اجرای طرح‌های مشترک برای تسهیل سفرهای زمستانی خبر داد و تصریح کرد: به روز رسانی علائم و بهبود روشنایی نقاط حادثه خیز در دستور کار است.

وی با تاکید بر اینکه بهره‌گیری از ظرفیت هر دو دستگاه ارتقای ایمنی و رضایتمندی مردم را در محورهای شرق استان به همراه دارد، افزود: پشتیبانی نیروی انتظامی در مدیریت ترافیک محورهای پر تردد همواره توانسته به تحقق اهداف فوق کمک کند.