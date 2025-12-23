  1. استانها
  2. سمنان
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

هماهنگی پلیس و راهداری برای ایمنی‌ بیشتر در جاده‌های شرق استان سمنان

هماهنگی پلیس و راهداری برای ایمنی‌ بیشتر در جاده‌های شرق استان سمنان

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از تقویت هماهنگی میدانی میان پلیس و راهداری خبر داد و تأکید کرد که این همراهی در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ها مؤثر است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی صبح سه شنبه در دیدار با سرهنگ علیرضا شائینی فرمانده انتظامی شاهرود به مناسبت هفته حمل و نقل و راهدار در محل دفتر خود راهداران را قهرمان بی ادعا جاده‌ها خواند و اظهار داشت: راهداران در پایداری تردد و خدمات رسانی شرایط سخت جوی نقش بسیار مهم دارند.

وی همکاری مشترک در طرح‌های زمستانه را راهبرد اصلی کاهش تصادفات و افزایش ایمنی دانست و افزود: به این منظور تقویت هماهنگی میدانی میان پلیس و تیم‌های راهداری در دستور کار است.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان امنیت پایدار محورهای مواصلاتی را نتیجه زنجیره‌ای از این همکاری‌ها عنوان کرد و ابراز داشت: نگهداشت هوشمند راه‌ها و حضور پلیس در این مهم اثر گذار بوده است.

عمیدی از آمادگی اجرای طرح‌های مشترک برای تسهیل سفرهای زمستانی خبر داد و تصریح کرد: به روز رسانی علائم و بهبود روشنایی نقاط حادثه خیز در دستور کار است.

وی با تاکید بر اینکه بهره‌گیری از ظرفیت هر دو دستگاه ارتقای ایمنی و رضایتمندی مردم را در محورهای شرق استان به همراه دارد، افزود: پشتیبانی نیروی انتظامی در مدیریت ترافیک محورهای پر تردد همواره توانسته به تحقق اهداف فوق کمک کند.

کد خبر 6698931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها