به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی صبح شنبه در آئین رزمایش زمستانی استان، این رزمایش را تجلی اقتدار در خدمت و انسجام در بحران توصیف کرد و گفت: قزوین به دلیل موقعیت راهبردی و اتصال ۱۱ استان کشور، ویترین تردد جاده‌ای ایران اسلامی است و این جایگاه مسئولیتی سنگین بر دوش مجموعه‌های خدمت‌رسان نهاده است.



وی با اشاره به عبور هزاران خودرو از محورهای کوهستانی و گردنه‌های حساس استان افزود: زمستان در قزوین فصل استراحت نیست، بلکه فصل جهاد هوشیارانه است و حضور نیروهای پلیس، راهداری و امدادی در این شرایط، دلهره رانندگان را به آرامش تبدیل می‌کند.



فرمانده پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه رزمایش زمستانی صرفاً یک نمایش آمادگی نیست، تصریح کرد: این رزمایش میثاقی دوباره برای صیانت از جان مردم در سخت‌ترین شرایط جوی است و نشان می‌دهد بن‌بستی برای خدمت‌رسانی وجود ندارد.



تقی‌خانی هم‌افزایی پلیس راه، راهداری، اورژانس، هلال احمر و آتش‌نشانی را عامل اصلی ایجاد اعتماد عمومی دانست و گفت: زمانی که مسافران در کولاک و سرما لباس‌های متحدالشکل نیروهای امدادی را می‌بینند، آرامش می‌گیرند و این بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی ماست.



وی سه راهبرد اصلی طرح زمستانی امسال را هم‌افزایی بی‌درنگ دستگاه‌ها، سرعت و دقت عمل در حوادث و تکریم مردم همراه با اجرای قاطع قانون عنوان کرد و افزود: مدیریت زمان در حوادث زمستانی حیاتی است و ثانیه‌ها می‌توانند جان انسان‌ها را نجات دهند.



فرمانده پلیس راه استان قزوین با قدردانی از تلاش نیروهای امداد و نجات، هدف نهایی طرح زمستانی را کاهش حوادث و تلفات جاده‌ای و تأمین ایمنی کامل مسافران دانست و تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد زمستان امسال به کام هیچ خانواده‌ای تلخ شود.