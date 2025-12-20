۵۳۰ راهدار و ۳۰۰ دستگاه تجهیزات در راهداری زمستانی قزوین فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح آسیایی صبح شنبه در رزمایش طرح ترافیکی زمستانه ۱۴۰۴ پلیس راه و دستگاههای مرتبط، با تبریک هفته حملونقل، راهداری و رانندگان، از آمادگی کامل این مجموعه برای خدمترسانی زمستانی خبر داد.
وی با بیان اینکه راهداری عرصه خدمت بیوقفه به مردم است، اظهار کرد: راهداران نارنجیپوش در کنار نیروهای امدادی، نماد امید و آرامش در جادهها هستند و بهصورت مستمر برای تأمین ایمنی و آرامش کاربران جادهای فعالیت میکنند.
معاون راهداری استان قزوین با تأکید بر همافزایی دستگاهها برای کاهش تصادفات افزود: راهداری استان با ۵۳۰ نیروی راهدار در قالب ۳۵ تیم عملیاتی در طرح راهداری زمستانی حضور فعال خواهد داشت.
آسیایی تعداد تجهیزات راهداری استان را حدود ۳۰۰ دستگاه اعلام کرد و گفت: امسال حدود ۳۶ هزار تن ماسه و نمک در راهدارخانهها دپو شده تا در زمان بارشها، عملیات ایمنسازی محورها بدون وقفه انجام شود.
وی با اشاره به تردد بیش از یک میلیون خودرو در محورهای استان، تصریح کرد: با برنامهریزی و اقدام بهموقع، تلاش میکنیم در شرایط سخت جوی از جان و مال مردم صیانت کنیم و زمستان ۱۴۰۴ را با کاهش تصادفات و افزایش ایمنی پشت سر بگذاریم.
معاون راهداری استان قزوین در پایان از تلاش شبانهروزی راهداران و حضور ۲۴ ساعته آنان در راهدارخانهها قدردانی کرد و گفت: راهداری در کنار سایر دستگاههای امدادی با تمام توان در خدمت مردم خواهد بود.
نظر شما