به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله خوشبخت با اشاره به هشدار سازمان هواشناسی و مکاتبه اداره‌کل مدیریت بحران استانداری فارس در بازه زمانی ۲۵ تا ۲۸ آذرماه گفت: شهرداری شیراز پیش از ورود سامانه بارشی، با تشکیل جلسات مدیریت بحران و اتخاذ تمهیدات لازم، آمادگی کامل را در سطح شهر ایجاد کرد.

وی ادامه داد: در مرحله پیشگیری و کاهش خطر، لایروبی مستمر جداول، کانال‌های آب‌های سطحی، مسیل‌ها، رودخانه‌ها و چاله‌پمپ‌های زیرگذرها انجام شد و هم‌زمان طرح‌های لوله‌گذاری، کانال‌کشی، آبخیزداری و تعمیر و به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات زمستانی در دستور کار قرار گرفت.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز افزود: هم‌زمان با آغاز بارش‌ها، ستاد مدیریت بحران شهرداری و سامانه فرماندهی حادثه در مناطق یازده‌گانه فعال شد و بیش از ۵۰۰ دستگاه خودرو و ۴۰۰ تیم عملیاتی در سطح شهر و نقاط حساس، به‌ویژه مناطق شمال‌غرب شیراز، مستقر شدند.

خوشبخت گفت: نیروهای خدمات شهری، مدیریت بحران و آتش‌نشانی با تجهیزات کامل شامل پمپ‌های خود مکش آب، جرثقیل، واترجت، خودروهای برف‌روب و نمک‌پاش در معابر اصلی، زیرگذرها و حاشیه رودخانه‌ها حضور فعال داشتند.

وی با اشاره به پایش مداوم وضعیت شهر گفت: رودخانه خشک، کنارگذرها و معابر به‌صورت تصویری و مستمر پایش شد و در پی تماس‌های شهروندان با سامانه ۱۳۷، عملیات تخلیه آب منازل و رفع آب‌گرفتگی‌ها با استقرار سریع اکیپ‌های عملیاتی انجام گرفت.

خوشبخت با اشاره به اقدامات زیرساختی سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: اجرای شبکه‌های آب‌های سطحی، طرح‌های آبخیزداری و بندهای تأخیری از جمله سیل‌بند سعدی، نقش مؤثری در کنترل سیلاب و کاهش آب‌گرفتگی در نقاط حادثه‌خیز شهر مانند دروازه قرآن، شهرک سعدی و محدوده منطقه ۱۰ داشته است.