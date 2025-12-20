به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد صبح امروز شنبه در حاشیه رزمایش ترافیکی انتظامی طرح زمستانی ۱۴۰۴ اظهار داشت: هفته حمل‌ونقل، رانندگان و راهداری را به جامعه بزرگ حمل‌ونقل کشور و استان تبریک می‌گویم.

وی افزود: با توجه به آغاز فصل زمستان و احتمال بارش‌ها و ریزش‌ها، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خوزستان با بهره‌گیری از ۱۳۰ اکیپ راهداری، ۳۵۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین و همچنین ۴۵۰ نیروی راهدار در تدارک تسهیل تردد و پیشگیری از انسداد محورهای مواصلاتی است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان تصریح کرد: هدف اصلی این طرح، کاهش تلفات و تصادفات جاده‌ای و خدمت‌رسانی به مردم استان در شرایط سخت زمستانی است.