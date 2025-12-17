داریوش باقرجوان در گفتوگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل نیروهای راهداری برای مواجهه با شرایط جوی و بارشهای زمستانی خبر داد.
وی افزود: در حال حاضر ۳۸ اکیپ راهداری در قالب ۱۷ باب راهدارخانه با بهرهگیری از ۱۵۰ دستگاه انواع ماشینآلات سنگین، نیمهسنگین و سبک در پایگاههای راهداری سطح استان مستقر هستند تا در کوتاهترین زمان ممکن به شرایط اضطراری و انسدادهای احتمالی راه پاسخ دهند.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای استان البرز عنوان کرد: مقادیر کافی شن و نمک بهمنظور عملیات برفروبی و یخزدایی خریداری شده و در اختیار ادارات راهداری شهرستانها قرار گرفته است.
وی با تاکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان خاطرنشان کرد: هموطنان در زمان تردد از محورهای کوهستانی حتماً زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند و برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها با شماره تماس ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها ارتباط بگیرند.
باقرجوان توصیه کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، وضعیت آبوهوا و راههای ارتباطی را از سامانههای رسمی استعلام کنند، تجهیزات ایمنی لازم را همراه داشته باشند و هنگام بارش برف و باران با سرعت مطمئنه حرکت کنند.
نظر شما