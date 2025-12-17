  1. استانها
آغاز طرح زمستانی راهداری با حضور ۳۸ اکیپ در جاده‌های البرز

کرج- مدیرکل حمل و نقل جاده ای استان البرز گفت: در حال حاضر ۳۸ اکیپ راهداری در قالب ۱۷ باب راهدارخانه در پایگاه‌های راهداری سطح استان مستقر هستند.

داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل نیروهای راهداری برای مواجهه با شرایط جوی و بارش‌های زمستانی خبر داد.

وی افزود: در حال حاضر ۳۸ اکیپ راهداری در قالب ۱۷ باب راهدارخانه با بهره‌گیری از ۱۵۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک در پایگاه‌های راهداری سطح استان مستقر هستند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شرایط اضطراری و انسدادهای احتمالی راه پاسخ دهند.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان البرز عنوان کرد: مقادیر کافی شن و نمک به‌منظور عملیات برف‌روبی و یخ‌زدایی خریداری شده و در اختیار ادارات راهداری شهرستان‌ها قرار گرفته است.

وی با تاکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان خاطرنشان کرد: هم‌وطنان در زمان تردد از محورهای کوهستانی حتماً زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند و برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها با شماره تماس ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها ارتباط بگیرند.

باقرجوان توصیه کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، وضعیت آب‌وهوا و راه‌های ارتباطی را از سامانه‌های رسمی استعلام کنند، تجهیزات ایمنی لازم را همراه داشته باشند و هنگام بارش برف و باران با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

