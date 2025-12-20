به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن نژاد امروز شنبه در گفت و گو با رسانه ها، اظهار داشت: با تلاش‌های مستمر برای تأمین پایدار آب شرب شهر بروجرد و پاسخگویی به نیاز آبی رو به رشد این شهرستان، پروژه آبرسانی به بروجرد وارد فاز پایانی شده است. این طرح کلان که نقشه راهی برای عبور از چالش‌های آبی منطقه است، با پیشرفت فیزیکی ۹۲.۳۵ درصدی، وعده تحولی اساسی در تأمین آب شرب شهرستان را دارد.

وی گفت: این طرح با هدف تأمین آب شرب پایدار و درازمدت شهر بروجرد از طریق تلفیق منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی و انتقال آن به مخازن شبکه توزیع شهری، کاهش وابستگی انحصاری به منابع زیرزمینی و استفاده ترکیبی از منابع آب سطحی و زیرزمینی و افزایش تاب‌آوری سیستم آبرسانی شهر در برابر نوسانات اقلیمی اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، افزود: برای اجرای این پروژه تا کنون ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است و برای تکمیل طرح، ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است که با جذب و تخصیص به موقع در تأمین اعتبار، تا سال ۱۴۰۵ به بهره برداری خواهد رسید.

حسن نژاد، تصریح کرد: با تکمیل طرح، روزانه نزدیک به ۱۳۰ هزار مترمکعب آب برای پشتیبانی از توسعه شهری و رفع تنش‌های آبی فعلی و آتی تأمین خواهد شد.

وی تصریح کرد: پروژه آبرسانی بروجرد با عبور از مرز ۹۰ درصد پیشرفت، در آستانه تحقق وعده‌ای بزرگ برای مردم این شهرستان قرار دارد. این طرح نه تنها یک دستاورد عمرانی، بلکه ضرورتی حیاتی برای تضمین امنیت آبی امروز و فردای شهرستان بروجرد محسوب می‌شود و تکمیل موفقیت‌آمیز آن، الگویی از مدیریت یکپارچه منابع آب را به نمایش خواهد گذاشت که می‌تواند برای سایر شهرها با شرایط مشابه نیز الهام‌بخش باشد.