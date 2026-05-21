فرماندار شهریار:عملیات اجرایی دو جبهه خط انتقال آب غرب تهران آغاز شد

سجاد برنجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چالش‌های مزمن آبی در شهریار اظهار داشت: تأمین آب شرب پایدار، یک ضرورت فوری برای این شهرستان است، پروژه خط انتقال آب غرب تهران که از سال‌های قبل طراحی شده، شامل خطوط اصلی و فرعی است و امروز عملیات اجرایی دو جبهه از آن در شهر باغستان و نقطه دیگری از شهریار کلنگ‌زنی شد.

وی افزود: خط انتقال از باغستان تا وحیدیه نیز در ادامه اجرا خواهد شد و به‌طور همزمان باید انتقال آب از تهران به شهریار محقق گردد. در فازهای بعدی، شهرستان‌های ملارد و صفادشت نیز از این طرح بهره‌مند می‌شوند.

برنجی با بیان اینکه بیش از ۹۴ درصد آب شرب شهریار از چاه‌های زیرزمینی تأمین می‌شود، تصریح کرد: اجرای این پروژه با هدف دسترسی به آب‌های سطحی و کاهش فشار بر منابع زیرزمینی انجام می‌شود. با بهبود نسبی بارندگی، امیدواریم با بهره‌برداری از طرح، امکان تقویت سفره‌های زیرزمینی فراهم شود.

فرماندار شهریار اهمیت این پروژه را بسیار بالا دانست و خاطرنشان کرد: آینده زندگی شهری در شهرستان شهریار با اجرای این طرح گره خورده است. اگر به آب سطحی پایدار دست پیدا نکنیم، با توجه به افت مستمر سطح آب زیرزمینی، با بحران جدی مواجه خواهیم شد.

وی یادآور شد: سال گذشته حفر چاه‌ها در عمق ۳۰۰ متری انجام می‌شد، اما امسال این عمق به ۳۴۰ متر رسیده و حتی به سنگ بستر برخورد کرده‌ایم. بنابراین ضرورت دارد هرچه سریع‌تر تأمین آب سطحی و آب شرب پایدار محقق شود.