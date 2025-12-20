امام جمعه کرمانشاه: نظام اسلامی با تفکر مهدوی شکل گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه صبح شنبه در نشست «شورای سیاستگذاری، پشتیبانی و هماهنگی فعالیتهای مهدوی استان» ضمن تقدیر از حضور مدیران ارشد استانی اظهار کرد: حضور شما مدیران در این جلسه نشاندهنده اهمیت بحث مهدویت و توجه ویژه مجموعهها به این امر مقدس است. همچنین باید از تلاشهای حجتالاسلام اشتر که مسئولیت دبیری بنیاد مهدویت را بر عهده دارند و فعالیتهای خوبی را ساماندهی کردهاند، قدردانی کرد.
وی با تبیین جایگاه مهدویت در جامعه اسلامی افزود: واقعیت مطلب این است که همه آینده ما در گرو بحث مهدویت است. آن عاملی که جامعه ما را سرشار از امید نگه میدارد، تابآوری را در سختیها و مشکلات افزایش میدهد و انگیزهای برای تلاش و حرکت رو به جلو جهت رسیدن به اهداف متعالی ایجاد میکند، همین فرهنگ مهدوی است.
حجت الاسلام غفوری تصریح کرد: اعتقاد به حضرت ولیعصر (عج) و ظهور مبارک ایشان، چنان در پیشبرد جامعه به سمت کمال و ساماندهی شرایط مؤثر است که هیچ عامل دیگری نمیتواند جایگزین آن شود.
مشروعیت نظام و مسئولان ذیل سایه امام زمان (عج) است
امام جمعه کرمانشاه با اشاره به مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی حقیقتاً زیر سایه آن حضرت و به نام ایشان شکل گرفته است. حاکمیت اسلامی ما با تفکر ولایی و مهدوی و با این اعتقاد بنا شده که همه عالم تحت لطف و نظر مبارک ایشان است.
وی تأکید کرد: ولایت فقیه به عنوان رکن رکین نظام و قانون اساسی، بر اساس تفکر نیابت از آن حضرت شکل گرفته است. ولیفقیه به نیابت از ایشان در امور تصرف میکند و اجازه تصرف میدهد؛ بنابراین مشروعیت تمام اموری که در جامعه انجام میشود و تصرفاتی که مدیران و مسئولان انجام میدهند، همگی به استناد عنایت آن حضرت است و ما همه زیر سایه ایشان هستیم.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه انقلاب اسلامی در هندسه جهانی ظهور گفت: مهدویت اساس حال و آینده ما و افق روشن پیش روی مستضعفان عالم است. امید ملتهای تحت ستم به این است که ملت مظلوم ایران مردانه پای کار زمینهسازی ظهور ایستاده و سایر ملتها را نیز با خود همراه کرده است؛ همراهی شگفتانگیز ملتها و محرومین عالم نشاندهنده اثرگذاری این حرکت است.
حجت الاسلام غفوری در بخش دیگری از سخنان خود به راهبردهای اجرایی برنامهها پرداخت و گفت: در خصوص برنامهها باید نسبت به «مردمیسازی» دقت بسیار زیادی داشته باشیم. برنامههای مهدوی باید در بین خود مردم جوشش داشته باشد؛ اگر صرفاً دستگاههای اداری مجری باشند، حس مطلوبی به بدنه جامعه منتقل نمیشود.
وی افزود: مردم به شدت به اهلبیت (ع) علاقهمندند؛ همانطور که برای حضرت اباعبدالله (ع) بدون دعوت و سفارش کسی پای کار میآیند، در بحث مهدویت نیز باید اینگونه باشد و این جهتگیری در همه برنامهها مدنظر قرار گیرد.
یادآوری نام امام زمان (عج)؛ الگوی مرحوم کافی
امام جمعه کرمانشاه بر لزوم تکرار نام و یاد امام زمان (عج) در فضاهای عمومی تأکید کرد و گفت: باید برنامههایی داشته باشیم که دائم نام و یاد حضرت را در جامعه زنده نگه دارد. خدا رحمت کند مرحوم آقای کافی را؛ ایشان یکتنه کار یک ملت را انجام میداد. در دورانی که کسی تبلیغ و تبیینی نمیکرد، ایشان شهر به شهر میرفت و از اول تا آخر مجالسش نام مقدس امام زمان (عج) را زنده میکرد و تأثیرش هم ماندگار بود.
حجت الاسلام غفوری با اشاره به اهمیت نقش دانشگاهها و آموزش و پرورش اظهار کرد: بحث آموزشها به معلمان، اساتید و مربیان از ضرورتهاست. همانطور که مسئولان دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرورش و دانشگاه رازی اشاره کردند، گنجاندن برنامههای رسمی دشوار است، اما اساتید و معلمان میتوانند در بزنگاهها با یک جمله یا کلمه تأثیر خود را بگذارند. حتی اهدای هدایا به نام حضرت و در مناسبتهای مهدوی میتواند ایجاد عشق و علاقه کند.
پیگیری راهاندازی مرکز تخصصی مهدویت و پاسخ به شبهات
نماینده ولیفقیه در استان با تأکید بر تکمیل زیرساختها گفت: پیگیری دایر شدن «مرکز تخصصی مهدویت» باید با جدیت انجام شود. ساختمان موجود است اما خود مرکز باید فعال شود و قطعاً اداره اوقاف نیز همانطور که در سایر رشتههای تخصصی کمک میکند، در اینجا نیز پای کار خواهد آمد.
وی همچنین بر تغییر رویکرد آموزشی به سمت «پاسخگویی به شبهات» تأکید کرد و افزود: اگر جلسه سخنرانی صرف باشد، شاید جوانان گوش ندهند، اما اگر جلسات به صورت پرسش و پاسخ با دانشجویان و جوانان برگزار شود تا شبهات ذهنی خود را مطرح کنند، بسیار مورد توجه واقع میشود. اساتید این حوزه میتوانند از قم اعزام شوند و جلسات هفتگی یا ماهانه برگزار گردد.
استفاده از ظرفیت تفاهمنامهها و رسانه
حجت الاسلام غفوری در پایان با اشاره به ظرفیت دستگاههای اجرایی و رسانه گفت: بنیاد مهدویت باید تفاهمنامهها با دستگاهها را جدی بگیرد. بسیاری از مسائل ربطی به بودجه ندارد و ظرفیتهای خالی دستگاهها، مدیریت اجرایی استان، بسیج و حلقههای صالحین فرصتهای بسیار خوبی برای آموزش کارکنان و قشر متدین است.
وی با ذکر خاطرهای از تأثیر رسانه بیان کرد: در ایام کرونا و در سفر به یزد شاهد بودم که رادیو قبل از اذانها دعای فرج (الهی عظم البلاء…) را پخش میکرد؛ این کار چنان حس معنوی و ارتباط قلبی ایجاد میکرد که نیاز به تعلیم خاصی نداشت. رسانه ملی باید در ایجاد این حس ارتباط قلبی تلاش کند.
