  1. استانها
  2. اردبیل
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸

مدیرکل اوقاف اردبیل:

اعیاد شعبانیه در امامزاده‌های شاخص اردبیل برگزار می‌شود

اعیاد شعبانیه در امامزاده‌های شاخص اردبیل برگزار می‌شود

اردبیل – مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل از برگزاری اعیاد شعبانیه در امامزاده‌های شاخص استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اوقاف اردبیل، حجت‌الاسلام اکبر قیامی صبح یکشنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: امامزاده‌های شاخص استان آماده برگزاری اعیاد شعبانیه است و برنامه‌های متنوعی به این منظور تدارک دیده شده است.

وی افزود: از جمله سخنرانی در شب و روز اعیاد، برگزاری محافل نورانی قرآن کریم، ختم صلوات برای سلامتی و ظهور امام زمان(عج)، برگزاری مراسم دعای توسل و مراسم احیاء شب نیمه شعبان تدارک دیده شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به برگزاری دعای ندبه و مولودی‌خوانی و شعرخوانی اضافه کرد: در عین حال مراسم ویژه با عنوان «منتظران ظهور» در عصر روز ولادت پیش بینی شده است.

قیامی به راه‌اندازی غرفه مشاوره وقف جدید با محوریت وقف برای ترویج فرهنگ انتظار و مهدویت اشاره کرد و افزود: ترویج فرهنگ مهدویت محور برنامه‌های اعیاد شعبانیه خواهد بود.

کد مطلب 3619342
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها