به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اوقاف اردبیل، حجت‌الاسلام اکبر قیامی صبح یکشنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: امامزاده‌های شاخص استان آماده برگزاری اعیاد شعبانیه است و برنامه‌های متنوعی به این منظور تدارک دیده شده است.

وی افزود: از جمله سخنرانی در شب و روز اعیاد، برگزاری محافل نورانی قرآن کریم، ختم صلوات برای سلامتی و ظهور امام زمان(عج)، برگزاری مراسم دعای توسل و مراسم احیاء شب نیمه شعبان تدارک دیده شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به برگزاری دعای ندبه و مولودی‌خوانی و شعرخوانی اضافه کرد: در عین حال مراسم ویژه با عنوان «منتظران ظهور» در عصر روز ولادت پیش بینی شده است.

قیامی به راه‌اندازی غرفه مشاوره وقف جدید با محوریت وقف برای ترویج فرهنگ انتظار و مهدویت اشاره کرد و افزود: ترویج فرهنگ مهدویت محور برنامه‌های اعیاد شعبانیه خواهد بود.