اجرای پویش اهدای خون طی اعیاد شعبانیه در کرمانشاه

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان انتقال خون ایران همزمان با فرارسیدن اعیاد شعبان، روز جوان و ولادت امام مهدی (عج) از همه مردم دعوت شده تا به پویش «اهدای خون در اعیاد شعبانیه» پیوسته و بیماران نیازمند به خون را حمایت کنند.

وی افزود: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و شیوع بیماری کرونا با سویه جدید اَمیکرون با مشکل کمبود خون در ایام نوروز مواجه خواهیم بود که موجب عدم تأمین به موقع خون برای بیماران نیازمند می‌شود.

سرپرست انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: راه اندازی «پویش اهدای خون در اعیاد شعبانیه» به منظور افزایش میزان ذخایر خون در تمام استان‌های کشور در روزهای پایانی سال است که این پویش تاکنون با استقبال مردم در استان کرمانشاه مواجه بوده است.

میرزاده با بیان اینکه در سه روز پایانی سال ذخایر نهایی خون در استان کرمانشاه برای ایام تعطیل نوروز انجام می‌گیرد، خاطر نشان کرد: در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه پایانی اسفند ماه نیاز به ذخایر خون بیشتر بوده و علاوه تأمین خون افراد نیازمند باید برای روزهای ابتدایی سال جدید نیز ذخیره به اندازه کافی وجود داشته باشد.

وی بیان کرد: در حال حاضر ذخیره خون در استان کرمانشاه به بالای ۶ روز رسیده اما بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده باید این میزان خون و فرآورده‌های بیشتری را ذخیره داشته باشیم که به همین دلیل از تمام همشهریان تقاضای همکاری و پیوستن به پویش اهدا خون را داریم.

سرپرست انتقال خون استان کرمانشاه تاکید کرد: مرکز انتقال خون استان کرمانشاه به جز ۱۳ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ در سایر ایام تعطیل عید نوروز فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

میرزاده گفت: مرکز اهدای خون در اداره کل انتقال خون کرمانشاه هرروز از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۹ به صورت ۲ شیفت و در روزهای جمعه از ۸:۳۰ صبح الی ۱۳ ظهر دایر است و همچنین پایگاه خون‌گیری معتضدی واقع در بیمارستان معتضدی هر روز از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۳ دایر است.