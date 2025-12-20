  1. استانها
  2. فارس
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

آتش‌نشانان شیراز، شهروند گرفتار در برف را نجات دادند

آتش‌نشانان شیراز، شهروند گرفتار در برف را نجات دادند

شیراز- رئیس سازمان آتش نشانی شیراز گفت: آتش‌نشانان این سازمان شهروند شیرازی را که در برف ارتفاعات دراک گرفتار شده بود، نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عیدی پور گفت: در پی تماس با سامانه ۱۲۵ مبنی بر گرفتار شدن یک شهروند در ارتفاعات کوه دراک، تیم تخصصی کوهستان از ایستگاه ۲۲ بلافاصله با یک دستگاه خودروی عملیاتی به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: این حادثه عصر روز ۲۸ آذرماه به‌دلیل سرمای شدید و ناتوانی فرد در ادامه مسیر رخ داده بود، با حضور به‌موقع امدادگران مدیریت شد، همچنین آتش‌نشانان پس از تجهیز خودرو به زنجیر چرخ و صعود به ارتفاعات، عملیات انتقال این شهروند به دامنه کوه را با موفقیت انجام دادند.

رئیس سازمان آتش نشانی شیراز افزود: با هماهنگی و تماس امدادگران با خانواده فرد مذکور، وی در سلامت کامل تحویل فرزندان خود شد.

کد خبر 6695664

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • هدایت باقری IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      2 3
      پاسخ
      به نظرمن وظایف اتش نشانان نباید باشه وظیفه هلال احمر باید باشه سیل وبرف گیرشدن وتصادفات باهلال احمر باید باشه
      • حسین IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
        3 0
        به نظرم شما نظر نده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها