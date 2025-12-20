به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عیدی پور گفت: در پی تماس با سامانه ۱۲۵ مبنی بر گرفتار شدن یک شهروند در ارتفاعات کوه دراک، تیم تخصصی کوهستان از ایستگاه ۲۲ بلافاصله با یک دستگاه خودروی عملیاتی به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: این حادثه عصر روز ۲۸ آذرماه به‌دلیل سرمای شدید و ناتوانی فرد در ادامه مسیر رخ داده بود، با حضور به‌موقع امدادگران مدیریت شد، همچنین آتش‌نشانان پس از تجهیز خودرو به زنجیر چرخ و صعود به ارتفاعات، عملیات انتقال این شهروند به دامنه کوه را با موفقیت انجام دادند.

رئیس سازمان آتش نشانی شیراز افزود: با هماهنگی و تماس امدادگران با خانواده فرد مذکور، وی در سلامت کامل تحویل فرزندان خود شد.