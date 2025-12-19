https://mehrnews.com/x39Vv7 ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴ کد خبر 6695120 استانها فارس استانها فارس ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴ بارش برف در آرمگاه کوروش پاسارگاد- بارش برف در شهرستان پاسارگاد ، آرامگاه کوروش بنیانگذار و نخستین پادشاه سلسه هخامنشیان را سفید پوش کرد. دریافت 4 MB کد خبر 6695120 کپی شد مطالب مرتبط سفیدپوش شدن کوههای اطراف شیراز بارش برف در اقلید فارس بارش برف در تفرجگاه پیر کدو شهرستان بوانات فارس بارش برف ۲ محور شهرستان بوانات را مسدود کرد بارش برف در شیراز آغاز شد آتشنشانان شیراز، شهروند گرفتار در برف را نجات دادند بارش برف در خانه زنیان شیراز صفاشهر با دمای منفی ۱۳ درجه سردترین شهر فارس برچسبها کوروش کبیر هخامنشیان پاسارگاد بارش برف برف و کولاک
