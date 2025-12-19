  1. استانها
  2. فارس
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴

بارش برف در آرمگاه کوروش

بارش برف در آرمگاه کوروش

پاسارگاد- بارش برف در شهرستان پاسارگاد ، آرامگاه کوروش بنیان‌گذار و نخستین پادشاه سلسه هخامنشیان را سفید پوش کرد.

دریافت 4 MB
کد خبر 6695120

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها