به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش بدری صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: میانگین بارشهای استان فارس در سامانه بارشی اخیر به ۹۴ میلیمتر رسید و از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به بیش از ۱۲۰ میلیمتر افزایش یافته است.
وی ادامه داد: این میزان بارش نسبت به دوره مشابه سال گذشته که ۴۴ میلیمتر بود، ۱۷۶ درصد رشد و نسبت به میانگین بلندمدت ۵۷ ساله که ۷۴ میلیمتر است، ۶۳ درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس با اشاره به رخداد بارشهای گسترده و ممتد در بازه زمانی ۲۴ تا ۲۸ آذرماه، افزود: این سامانه بارشی بیسابقه رکوردهای مثبتی را ثبت کرد و چشمانداز سال آبی جاری را به طور قابل توجهی بهبود بخشید.
بیشترین میزان بارش در ایستگاههای گلهدار و لامرد با ۱۶۹ میلیمتر ثبت شد
بدری گفت: بر اساس آمار ایستگاههای منتخب، بیشترین میزان بارش در ایستگاههای گلهدار و لامرد با ۱۶۹ میلیمتر ثبت شد و کمترین میزان بارش در ایستگاههای ایزدخواست و کازرون با ۲۷ میلیمتر گزارش شده است.
وی ادامه داد: در طی پنج روز گذشته، تقریباً در تمامی شهرستانهای استان، به ویژه شهرستانهای جنوبی، شاهد بارندگی بودیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس با تأکید بر نقش زیرساختهای مدیریت آب افزود: وجود ۸۲ حوضچه تغذیه مصنوعی و ظرفیت ذخیره بیش از ۳۰ میلیون متر مکعب، علاوه بر کنترل سیلاب و جلوگیری از خسارات ناشی از رواناب در پاییندست، زمینه نفوذ آب به سفرههای زیرزمینی را فراهم کرده است.
بدری در ادامه با بیان اینکه حجم بارش برف در برخی مناطق نیز رکوردی جدید ثبت کرده است، گفت: حجم آب ذخیره شده در مخازن سدهای فارس به ۹۰۰ میلیون متر مکعب و حجم آب مفید این مخازن به ۴۱۸ میلیون متر مکعب رسیده است.
وی جزئیات وضعیت سدهای استان را نیز اعلام کرد: سد سلمان فارسی با ۳۷۱ میلیون متر مکعب، سد ملاصدرا ۱۲۲ میلیون متر مکعب، سد درودزن ۳۶۶ میلیون متر مکعب و سد تنگاب ۱۱.۵ میلیون متر مکعب ذخیره آب دارد.
ذخیره آب سد سلمان فارسی با حدود ۵۶ میلیون متر مکعب
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس همچنین افزود: حجم ذخیره آب در سدهای فارس نسبت به قبل از بارشهای اخیر حدود ۹۰ میلیون متر مکعب افزایش یافته است و سد سلمان فارسی با حدود ۵۶ میلیون متر مکعب بیشترین ذخیره را در میان ۱۰ سد در حال بهرهبرداری داشته است.
بدری با اشاره به اقدامات پیشگیرانه و مدیریتی انجام شده، از جمله رفع تصرفات حریم و بستر رودخانهها، لایروبی مسیلها و نظارت لحظهای بر تأسیسات آبی، تاکید کرد که با وجود بارشهای کمسابقه، کمترین میزان آسیب و خسارت به زیرساختها و مناطق پاییندست گزارش شد.
وی ادامه داد: ۸۲ تغذیه مصنوعی احداث شده در استان، علاوه بر کنترل سرعت و شدت روانابها، موجب نفوذ آب به عمق زمین، احیای نسبی منابع آب زیرزمینی و بهبود شرایط زیستمحیطی دشتهای استان شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس در پایان با تأکید بر اهمیت مدیریت و حفاظت از منابع آب به عنوان ارزشمندترین عامل حیات و آبادانی، از همه شهروندان خواست فرهنگ صرفهجویی و استفاده مسئولانه از آب را رعایت کنند و تصریح کرد: افزایش بارشها به معنای پایان تنش آبی و خشکسالی نیست و خروج از دوره طولانی خشکسالی و ورود به یک دوره ترسالی نسبی، وابسته به تداوم همکاری مردم در مدیریت مصرف و اجرای برنامههای اثرگذار مدیریت منابع آب است.
