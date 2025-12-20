  1. استانها
  2. فارس
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

بارش برف ۲ محور شهرستان بوانات را مسدود کرد

بوانات- بارش برف و باران باعث مسدود شدن محورهای بوانات - قادر آباد و بوانات - سر چهان شد.

