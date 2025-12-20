https://mehrnews.com/x39VHX ۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴ کد خبر 6695651 استانها فارس استانها فارس ۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴ بارش برف ۲ محور شهرستان بوانات را مسدود کرد بوانات- بارش برف و باران باعث مسدود شدن محورهای بوانات - قادر آباد و بوانات - سر چهان شد. دریافت 19 MB کد خبر 6695651 کپی شد مطالب مرتبط ثبت بارشهای بیسابقه در فارس؛ ذخیره سدها به ۹۰۰ میلیون متر مکعب رسید آتشنشانان شیراز، شهروند گرفتار در برف را نجات دادند بارش برف در آرمگاه کوروش صفاشهر با دمای منفی ۱۳ درجه سردترین شهر فارس سفیدپوش شدن کوههای اطراف شیراز بارش برف در اقلید فارس بارش برف در شیراز آغاز شد بارش برف در خانه زنیان شیراز شیراز در بارش باران رحمت الهی برچسبها بوانات بارش برف برف و کولاک برفروبی مسدود شدن راهها
