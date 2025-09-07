کرمانشاه میزبان جشن بزرگ «مهمانی امت احمد(ص)»

حجتالاسلام محمد چقامیرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشن بزرگ مردمی «مهمانی امت احمد (ص)» همزمان با هفته وحدت و بهمنظور ترویج نشاط اجتماعی، تقویت روحیه دینی و انسجام مردمی روز سهشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در مسکن مهر دولتآباد کرمانشاه برگزار میشود.
وی افزود: در این جشن گروههای برجسته فرهنگی و هنری استان حضور خواهند داشت و اجرای برنامههای متنوعی تدارک دیده شده است. از جمله میتوان به اجرای نمایش گروه کودک «آفتاب»، گروه طنز «گلدانه» و گروه قرآنی همخوانی «یسناءالله» اشاره کرد. همچنین گروههای سرود شاخص استان کرمانشاه در این رویداد هنرنمایی خواهند کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه با بیان اینکه «مهمانی امت احمد (ص)» یک جشن خانوادگی و مردمی است، ادامه داد: برنامههای سرگرمی متنوعی همچون شعبدهبازی، حضور دهها عروسکگردان، مسابقات ورزشی و تفریحی، نقاشی کودکان، بازیهای گروهی و دورهمیهای شاد برای خانوادهها در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: برپایی غرفه فرهنگی و پذیرایی در کنار ایستگاههای شهربازی ویژه کودکان، فضایی متفاوت و جذاب برای خانوادهها فراهم خواهد کرد. همچنین در بخش پایانی جشن، بزرگترین نورافشانی استان کرمانشاه برگزار میشود که جلوهای ویژه به این گردهمایی بزرگ مردمی خواهد داد.
حجت الاسلام چقامیرزایی تأکید کرد: هدف از برگزاری چنین جشنهایی ایجاد پیوند عمیقتر میان خانوادهها، تقویت روحیه نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ دینی و معنوی در جامعه است و امیدواریم مردم شریف کرمانشاه با حضور پرشور خود این جشن را به یک رویداد خاطرهانگیز تبدیل کنند.
