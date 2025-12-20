  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

برف‌روبی ۱۴۸۰ کیلومتر از محورهای استان سمنان در ۲۴ ساعت گذشته

برف‌روبی ۱۴۸۰ کیلومتر از محورهای استان سمنان در ۲۴ ساعت گذشته

سمنان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سمنان از پاکسازی یک هزار و ۴۸۰ کیلومتر محورهای مواصلاتی طی شبانه‌روز گذشته خبر داد و گفت: بر اثر تلاش عوامل راهداری، هیچ یک از راه‌ها مسدود نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی صبح شنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی سمنان از برف‌روبی یک هزار و ۴۸۰ کیلومتر باند از محورهای مواصلاتی طی شبانه روز گذشته در استان سمنان خبر داد و ادامه داد: با حضور به موقع نیروهای راهداری همه محورها باز و انسداد محور گزارش داده نشده است.

وی به مصرف یک هزار و ۱۶۰ تن شن و نمک برای پیشگیری از یخ زدایی در محورهای کوهستانی خبر داد و افزود: ۱۸۴ نفر از کارکنان راهداری سی این بازه در خدمت کاربران جاده‌ای قرار داشتند تا مانع مسدود شدن محورها شوند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با تاکید بر اینکه شب گذشته محورهای دامغان، گردنه آهوان و مهدیشهر با بارش برف مواجه بود، ابراز داشت: ۱۶۰ ماشین سبک و سنگین راهداری به صورت آماده‌باش قرار داشته است.

قدمی از فعالیت ۳۲ اکیپ راهداری طی بازه مذکور خبر داد و تصریح کرد: این اکیپ‌ها در ۱۱ راهداری استان حضور داشته و محورها را تحت پایش و نظارت آنها قرار داشت.

وی افزود: از مسافران درخواست داریم از سفرهای غیر ضرور پرهیز و حتماً قبل از سفر با ارتباط سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع و تجهیزات زمستانه را با خود همراه داشته باشند.

کد خبر 6695675

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها