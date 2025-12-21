  1. ورزش
پاسخ انتقادات را ندادم تا وارد حاشیه نشوم/ اتفاقات خوبی رخ خواهد داد

قهرمان تکواندو المپیک پاریس گفت: بعد از مسابقات جهانی وارد حاشیه نشدم و پاسخ انتقادات را ندادم و تنها روی مسیر حرفه‌ای و اهداف آینده تمرکز کردم تا بازهم بتوانم مردم را خوشحال کنم.

آرین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انگیزه بالای خود برای جبران نتایج مسابقات جهانی اظهار داشت: در مسابقات جهانی چین از نظر ذهنی و بدنی کاملاً آماده بودم و هیچ‌گونه کم‌کاری نداشتم. نه دچار غرور شدم و نه حریفانم را دست‌کم گرفتم. پس از بازگشت از چین هم وارد حاشیه‌ها نشدم و به بسیاری از نقدها پاسخی ندادم چرا که معتقدم نظر دادن حق همه است اما مهم‌تر از همه تمرکز روی مسیر حرفه‌ای و اهداف آینده است.

وی ادامه داد: برخی قبل و بعد از مسابقات المپیک از عملکرد من تمجید می‌کردند اما بعد از مسابقات جهانی نگاه‌ها تغییر کرد. با این حال ما فقط به خدا توکل داریم و تمرکزمان روی پیشرفت و موفقیت تیم ملی است تا بتوانیم دل مردم عزیز کشورمان و کسانی که صادقانه از ما حمایت می‌کنند را شاد کنیم.

دارنده مدال المپیک در پایان خاطرنشان کرد: با آغاز اردوهای تیم ملی برای حضور در المپیک ۲۰۲۸ کار خود را به صورت جدی زیر نظر کادر فنی آغاز می‌کنیم. قدم به قدم جلو می‌رویم و امیدواریم بتوانیم دوباره بهترین نتایج را برای تکواندوی ایران رقم بزنیم و مردم را خوشحالم کنیم.

ملی پوش تکواندو ایران با اشاره به انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک گفت: ورزشکاران می‌توانند در این کمیسیون نقش تعیین کننده ای در ورزش کشور داشته باشند. امیدوارم با انسجام بیشتر و اتخاذ وحدت رویه بین همه اعضا بتوانیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

وی در خصوص هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر هم گفت: با وجود وقفه طولانی، رقابت‌های لیگ در سطح فنی مطلوبی برگزار شد و مبارزات سطح بالایی را شاهد بودیم. با این وجود اعضای تیم ما به دلیل برخی بدشانسی‌ها از جمله مصدومیت برخی اعضای تیم مطابق انتظار ظاهر نشده و به نتیجه مطلوب نرسیدیم.

ملی پوش تیم زاگرس جنوبی ادامه داد: با وجود نتایجی که در هفته دوم کسب کردیم، تیم ما از انسجام و هماهنگی خوبی برخوردار است و اطمینان دارم با رفع مصدومیت‌ها می‌توانیم در هفته آینده عملکرد بهتری داشته باشیم و یک بار دیگر به صدر جدول بازگردیم. ضمن اینکه برای همه ورزشکارانی که دچار آسیب‌دیدگی شدند، آرزوی سلامتی دارم.

وی ادامه داد: پس از مسابقات جهانی، تمریناتم را با جدیت بیشتر زیر نظر استاد وحید ناصری ادامه دادم و دوباره به همان فشار تمرینی گذشته بازگشتم. خدا را شکر شرایط جسمانی‌ام رو به بهبود است و هر روز بهتر می‌شود.سلیمی

سلیمی در پایان گفت: جا دارد از تمامی عوامل فدراسیون، کادر فنی، ریاست فدراسیون تشکر و قدردانی کنم. همه اعضای تیم با غیرت و تعصب مثال‌زدنی هر روز تلاش می‌کنند و شاید بسیاری از سختی‌هایی که پشت صحنه تحمل می‌شود دیده نشود، اما امیدوارم در روز مسابقه بتوانیم با عملکردمان پاسخ این زحمات را بدهیم.

