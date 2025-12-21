پاسخ انتقادات را ندادم تا وارد حاشیه نشوم/ اتفاقات خوبی رخ خواهد داد

آرین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انگیزه بالای خود برای جبران نتایج مسابقات جهانی اظهار داشت: در مسابقات جهانی چین از نظر ذهنی و بدنی کاملاً آماده بودم و هیچگونه کمکاری نداشتم. نه دچار غرور شدم و نه حریفانم را دستکم گرفتم. پس از بازگشت از چین هم وارد حاشیهها نشدم و به بسیاری از نقدها پاسخی ندادم چرا که معتقدم نظر دادن حق همه است اما مهمتر از همه تمرکز روی مسیر حرفهای و اهداف آینده است.
وی ادامه داد: برخی قبل و بعد از مسابقات المپیک از عملکرد من تمجید میکردند اما بعد از مسابقات جهانی نگاهها تغییر کرد. با این حال ما فقط به خدا توکل داریم و تمرکزمان روی پیشرفت و موفقیت تیم ملی است تا بتوانیم دل مردم عزیز کشورمان و کسانی که صادقانه از ما حمایت میکنند را شاد کنیم.
دارنده مدال المپیک در پایان خاطرنشان کرد: با آغاز اردوهای تیم ملی برای حضور در المپیک ۲۰۲۸ کار خود را به صورت جدی زیر نظر کادر فنی آغاز میکنیم. قدم به قدم جلو میرویم و امیدواریم بتوانیم دوباره بهترین نتایج را برای تکواندوی ایران رقم بزنیم و مردم را خوشحالم کنیم.
ملی پوش تکواندو ایران با اشاره به انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک گفت: ورزشکاران میتوانند در این کمیسیون نقش تعیین کننده ای در ورزش کشور داشته باشند. امیدوارم با انسجام بیشتر و اتخاذ وحدت رویه بین همه اعضا بتوانیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.
وی در خصوص هفته دوم رقابتهای لیگ برتر هم گفت: با وجود وقفه طولانی، رقابتهای لیگ در سطح فنی مطلوبی برگزار شد و مبارزات سطح بالایی را شاهد بودیم. با این وجود اعضای تیم ما به دلیل برخی بدشانسیها از جمله مصدومیت برخی اعضای تیم مطابق انتظار ظاهر نشده و به نتیجه مطلوب نرسیدیم.
ملی پوش تیم زاگرس جنوبی ادامه داد: با وجود نتایجی که در هفته دوم کسب کردیم، تیم ما از انسجام و هماهنگی خوبی برخوردار است و اطمینان دارم با رفع مصدومیتها میتوانیم در هفته آینده عملکرد بهتری داشته باشیم و یک بار دیگر به صدر جدول بازگردیم. ضمن اینکه برای همه ورزشکارانی که دچار آسیبدیدگی شدند، آرزوی سلامتی دارم.
وی ادامه داد: پس از مسابقات جهانی، تمریناتم را با جدیت بیشتر زیر نظر استاد وحید ناصری ادامه دادم و دوباره به همان فشار تمرینی گذشته بازگشتم. خدا را شکر شرایط جسمانیام رو به بهبود است و هر روز بهتر میشود.سلیمی
سلیمی در پایان گفت: جا دارد از تمامی عوامل فدراسیون، کادر فنی، ریاست فدراسیون تشکر و قدردانی کنم. همه اعضای تیم با غیرت و تعصب مثالزدنی هر روز تلاش میکنند و شاید بسیاری از سختیهایی که پشت صحنه تحمل میشود دیده نشود، اما امیدوارم در روز مسابقه بتوانیم با عملکردمان پاسخ این زحمات را بدهیم.
