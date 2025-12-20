به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تیم‌های بازرسی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان روز شنبه اقدام به نظارت میدانی بر واحدهای صنفی در سطح استان کردند.

تمرکز بر کنترل قیمت مرغ و خشکبار

در جریان این طرح نظارتی، کنترل قیمت مرغ و همچنین بررسی نرخ انواع خشکبار و تنقلات در دستور کار بازرسان قرار گرفت تا از رعایت نرخ‌های مصوب و جلوگیری از گران‌فروشی احتمالی اطمینان حاصل شود.

بازرسی از ۸ واحد صنفی در خرم‌آباد

بر اساس این گزارش، در شهرستان خرم‌آباد و در قالب این عملیات نظارتی، ۸ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت که از این تعداد، یک واحد صنفی متخلف شناسایی شد.

پرونده تخلف تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

تداوم نظارت‌ها برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

این بازرسی‌ها با همکاری بازرسان سازمان جهاد کشاورزی لرستان انجام شد و هدف اصلی آن پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی، برخورد با متخلفان و حمایت از حقوق شهروندان عنوان شده است.

مسئولان سازمان جهاد کشاورزی لرستان تأکید کردند: طرح‌های نظارتی و کنترلی با جدیت و به‌صورت مستمر در سطح استان ادامه خواهد داشت تا ثبات بازار حفظ شده و حقوق مصرف‌کنندگان به‌طور کامل صیانت شود.