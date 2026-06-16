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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۱

بازرسی‌های ویژه در بازار سقز؛ ۳۵ واحد صنفی متخلف شناسایی شد

بازرسی‌های ویژه در بازار سقز؛ ۳۵ واحد صنفی متخلف شناسایی شد

سقز- معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره‌کل صمت کردستان از شناسایی ۳۵ واحد صنفی متخلف در جریان طرح تشدید نظارت بر بازار شهرستان سقز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد سردارزاده در جریان بازدید از وضعیت فعالیت واحدهای صنفی سقز که در راستای اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی، انجام شد، اظهار کرد: نظارت بر بازار در راستای برخورد با تخلفات صنفی و تنظیم بازار برای حمایت از حقوق شهروندان ضروری است.

وی افزود: در جریان این عملیات که با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و کنترل بازار انجام شد، ۳۵ واحد صنفی متخلف شناسایی و موارد تخلف برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌ربط اعلام شد.

این طرح نظارتی با حضور معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کردستان، کارشناسان بازرسی این اداره‌کل، رئیس اداره صمت سقز و بازرسان تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف شهرستان اجرا شد.

مسئولان نظارتی در این بازدیدها بر تداوم بازرسی‌ها در طول سال تاکید کردند

کد مطلب 6861641

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