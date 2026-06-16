به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد سردارزاده در جریان بازدید از وضعیت فعالیت واحدهای صنفی سقز که در راستای اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی، انجام شد، اظهار کرد: نظارت بر بازار در راستای برخورد با تخلفات صنفی و تنظیم بازار برای حمایت از حقوق شهروندان ضروری است.

وی افزود: در جریان این عملیات که با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و کنترل بازار انجام شد، ۳۵ واحد صنفی متخلف شناسایی و موارد تخلف برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌ربط اعلام شد.

این طرح نظارتی با حضور معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کردستان، کارشناسان بازرسی این اداره‌کل، رئیس اداره صمت سقز و بازرسان تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف شهرستان اجرا شد.

مسئولان نظارتی در این بازدیدها بر تداوم بازرسی‌ها در طول سال تاکید کردند