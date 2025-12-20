به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴، جلسه کمیته فنی بذر استان لرستان با حضور اعضا و مسئولان مرتبط در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

در این جلسه، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، مدیر زراعت سازمان، مدیر حفظ نباتات، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، مسئول کنترل و گواهی بذر مرکز تحقیقات و نماینده اداره‌کل تعاون روستایی حضور داشتند.

بررسی و تصویب مصوبات کلیدی برای بذرهای زراعی

در این نشست تخصصی، موضوعات مرتبط با تأمین، توزیع و نظارت بر بذرهای زراعی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از تبادل نظر اعضای کمیته، چند مصوبه کلیدی به تصویب رسید.

براساس این مصوبات، قیمت بذر گندم مناطق گرمسیر واردشده به استان تعیین شد تا فرآیند توزیع آن با شفافیت و بر اساس ضوابط قانونی انجام شود.

همچنین مقرر شد ثبت، پایش و نظارت دقیق بر مزارعی که از این بذرها استفاده می‌کنند به‌صورت مستمر انجام شود تا کیفیت و عملکرد محصول تضمین گردد.

در ادامه، وضعیت توزیع بذر گندم و جو در سطح استان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای بهبود شبکه توزیع و جلوگیری از هرگونه اختلال در عرضه ارائه شد.

علاوه بر این، تکلیف بذرهای باقی‌مانده در مناطق سردسیر تعیین شد تا از اتلاف منابع و ناهماهنگی در توزیع جلوگیری شود.

اهمیت راهبردی بذر در امنیت غذایی و بهره‌وری کشاورزی

این تصمیمات با هدف ارتقای بهره‌وری کشاورزی، صیانت از منابع تولید و تأمین امنیت غذایی استان اتخاذ شده است و کمیته فنی بذر بر اجرای دقیق آن‌ها نظارت خواهد کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، با تأکید بر نقش راهبردی بذر در تحقق امنیت غذایی و افزایش بهره‌وری تولیدات کشاورزی اظهار داشت: بذر، نخستین و مهم‌ترین نهاده تولید در بخش کشاورزی است و کیفیت آن تأثیر مستقیمی بر عملکرد، سلامت محصول و پایداری تولید دارد.

بابایی ادامه داد: برنامه‌ریزی دقیق در زمینه تأمین، قیمت‌گذاری، توزیع و نظارت بر مصرف بذر، زمینه‌ساز افزایش عملکرد در واحد سطح و حمایت مؤثر از کشاورزان خواهد بود.

رویکرد علمی و نظارتی کمیته فنی بذر

وی افزود: کمیته فنی بذر با رویکردی علمی و نظارتی، تلاش می‌کند با تصمیم‌گیری‌های منسجم و هماهنگ، از توزیع بذر استاندارد و متناسب با شرایط اقلیمی استان اطمینان حاصل کرده و بستر لازم برای ارتقای تولید محصولات راهبردی به‌ویژه گندم و جو را فراهم سازد.