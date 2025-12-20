تشدید نظارت بر بازار بروجرد؛ ۳ واحد صنفی متخلف شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، گشت مشترک بازرسی و نظارت بازار در آستانه شب یلدا با حضور بازرسان تنظیم بازار، اداره تعزیرات حکومتی و شبکه دامپزشکی شهرستان بروجرد برگزار شد.
نظارت بر مرغفروشیها و فروشگاههای زنجیرهای
در جریان این گشت مشترک، مرغفروشیهای سطح شهر و فروشگاههای زنجیرهای مورد بازرسی قرار گرفتند و نحوه دریافت، عرضه و توزیع سهمیه برنج دولتی ویژه ایام پایانی پاییز و شب یلدا بهطور ویژه مورد بررسی قرار گرفت.
بازرسی از ۱۲ واحد صنفی و تشکیل پرونده برای متخلفان
بر اساس این گزارش، در مجموع ۱۲ واحد صنفی در سطح شهرستان بروجرد مورد بازرسی قرار گرفت که از این تعداد، سه واحد صنفی متخلف شناسایی شدند.
برای این واحدها پرونده تخلف تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضائی ذیصلاح ارجاع شد.
اجرای گشت مشترک با حضور مسئولان و بازرسان
این عملیات نظارتی با مسئولیت احسان ترکزبان مسئول بازرسی تنظیم بازار شهرستان بروجرد و با حضور بازرسان تنظیم بازار انجام شد.
تأکید بر تداوم نظارتها تا شب یلدا
در پایان این بازدیدها، از همکاری رئیس اداره تعزیرات حکومتی بروجرد و شبکه دامپزشکی شهرستان در اجرای مطلوب این گشت مشترک قدردانی شد.
مسئولان تأکید کردند: این نظارتها بهویژه در آستانه شب یلدا با جدیت ادامه خواهد داشت تا ضمن ایجاد آرامش در بازار، حقوق مصرفکنندگان بهطور کامل صیانت شود.
