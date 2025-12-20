فرماندار گرمسار: حال مدیرعامل هلال احمر سمنان پس از تصادف مساعد است

علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر از بروز حادثه تصادف برای حسین درخشان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان خبر داد و بیان کرد: درخشان با یک خودرو سمند سورن از تهران به سمت سمنان در حرکت بود که حوالی ایوانکی دچار حادثه ترکیدگی لاستیک شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله بعد از بروز حادثه واژگونی برای خودروی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان عوامل امدادی و اورژانس به محل اعزام شدند افزود: درخشان بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه این حادثه در کیلومتر ۱۵ جاده ایوانکی به گرمسار رخ داد گفت: خوشبختانه حسین درخشان در بیمارستان حال مساعدی دارد.

گفتنی است طبق نظر پزشکان بیمارستان معتمدی گرمسار حسین درخشان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان دچار شکستگی از ناحیه دست شده است. همچنین به ناحیه سر و گردن وی ضربه‌ای وارد شده که پزشکان در حال بررسی وضعیت عمومی او هستند خوشبختانه جراحات وارده بر وی سطحی بوده است