به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: همزمان با بارش برف پاییزی در استان خراسان شمالی، راهداران با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها نسبت به برف‌روبی و بازگشایی محورهای مواصلاتی اقدام کردند.

وی افزود: در این مدت، ۲ هزار و ۹۸ کیلومتر از راه‌های خراسان شمالی با تلاش راهداران برف‌روبی و تردد در آن‌ها برقرار شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی با بیان اینکه ۴۰۲ نفر-روز راهدار و ۲۱۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری در عملیات زمستانی مشارکت داشتند، گفت: برای یخ‌زدایی شبکه راه‌ها، هزار و ۲۷۴ تن شن و نمک مصرف شده است.

میقانی ادامه داد: همچنین ۴۸ محور روستایی به طول ۶۲۲ کیلومتر درگیر بارش برف بودند که با تلاش راهداران بازگشایی شدند.

وی تصریح کرد: طی سه روز گذشته، راهداران استان به ۱۳۴ خودروی گرفتار در برف و کولاک و پنج نفر از مسافران در راه‌مانده امدادرسانی کردند.