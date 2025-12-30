  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

تردد در محورهای خراسان شمالی فقط با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است

تردد در محورهای خراسان شمالی فقط با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است

بجنورد- مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی از بارش برف در تمامی محورهای استان و الزام استفاده از زنجیر چرخ در برخی مسیرها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی، در حال حاضر تمامی محورهای استان دارای جوی تمام ابری همراه با بارش برف هستند.

بر اساس این گزارش، تردد وسایل نقلیه در محورهای شوقان – بجنورد و اسفراین – بجنورد فقط با استفاده از زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

همچنین تردد انواع وسایل نقلیه کشنده در محور بجنورد – اسفراین تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.

مرکز مدیریت راه‌های خراسان شمالی از رانندگان خواست پیش از تردد در محورهای برون‌شهری، برای اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌ها با سامانه گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.

کد خبر 6707547

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها