به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی، در حال حاضر تمامی محورهای استان دارای جوی تمام ابری همراه با بارش برف هستند.

بر اساس این گزارش، تردد وسایل نقلیه در محورهای شوقان – بجنورد و اسفراین – بجنورد فقط با استفاده از زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

همچنین تردد انواع وسایل نقلیه کشنده در محور بجنورد – اسفراین تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.

مرکز مدیریت راه‌های خراسان شمالی از رانندگان خواست پیش از تردد در محورهای برون‌شهری، برای اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌ها با سامانه گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.