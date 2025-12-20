  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

حادثه واژگونی قایق ماهیگیری در کره جنوبی

حادثه واژگونی قایق ماهیگیری در کره جنوبی

شبکه محلی YTN روز شنبه گزارش داد پس از واژگونی یک قایق ماهیگیری در سواحل غربی کره جنوبی، یک نفر مفقود و چهار نفر دیگر نجات یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یونهاپ، قایق ماهیگیری با ۵ سرنشین در آب‌های شهر بندری اینچئون در غرب این کشور واژگون شد.

گارد ساحلی کشتی‌های گشتی را به محل حادثه اعزام کرد که در نتیجه آن چهار نفر نجات یافتند و یک نفر مفقود هست.

کد خبر 6695891

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها