حادثه واژگونی قایق ماهیگیری در کره جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یونهاپ، قایق ماهیگیری با ۵ سرنشین در آب‌های شهر بندری اینچئون در غرب این کشور واژگون شد.

گارد ساحلی کشتی‌های گشتی را به محل حادثه اعزام کرد که در نتیجه آن چهار نفر نجات یافتند و یک نفر مفقود هست.