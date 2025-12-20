حادثه واژگونی قایق ماهیگیری در کره جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یونهاپ، قایق ماهیگیری با ۵ سرنشین در آبهای شهر بندری اینچئون در غرب این کشور واژگون شد.
گارد ساحلی کشتیهای گشتی را به محل حادثه اعزام کرد که در نتیجه آن چهار نفر نجات یافتند و یک نفر مفقود هست.
شبکه محلی YTN روز شنبه گزارش داد پس از واژگونی یک قایق ماهیگیری در سواحل غربی کره جنوبی، یک نفر مفقود و چهار نفر دیگر نجات یافتند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یونهاپ، قایق ماهیگیری با ۵ سرنشین در آبهای شهر بندری اینچئون در غرب این کشور واژگون شد.
گارد ساحلی کشتیهای گشتی را به محل حادثه اعزام کرد که در نتیجه آن چهار نفر نجات یافتند و یک نفر مفقود هست.
نظر شما