سانحه دریایی در کره جنوبی ۱۳ کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ نیوز، برخورد یک فروند قایق ماهیگیری با یک کشتی سوختگیری در آب‌های ساحلی کره جنوبی دست کم ۱۳ کشته بر جای گذاشت حال‌آنکه ۲ نفر دیگر نیز در این حادثه مفقود شده و اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست.

گفتنی است این قایق با ۲۰ مسافر و ۲ خدمه، صبح امروز یکشنبه در نزدیکی جزیره ای واقع در غرب سئول –پایتخت کره جنوبی- واژگون شد.

این مرگبارترین تصادف دریایی کره جنوبی از سال ۲۰۱۴ میلادی به این سو است. در آوریل ۲۰۱۴، در نتیجه غرق شدن یک فروند کشتی متعلق به این کشور، بیش از ۳۰۰ نفر جان خود را از دست دادند.