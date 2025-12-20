به گزارش خبرنگار مهر، امیر طوماری، ظهر شنبه در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی استان زنجان اظهار کرد: در راستای فرآیند کلاس‌گذاری برای آموزش بی‌سوادان، ۴۵ پایگاه سوادآموزی در استان پایه‌ریزی و تا کنون ۱۰ کلاس سوادآموزی ثبت شده است.

وی با بیان اینکه این اقدام از ۲۰ آمان‌ماه آغاز شده و تا ۱۰ دی‌ماه فرصت جذب سوادآموزان را خواهیم داشت، تصریح کرد: استان زنجان برای جذب بی‌سوادان روستایی اقدام به طراحی و اجرای طرح ابتکاری «شهید پاکداد» از شهدای سوادآموزی استان کرده است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه با یه دستگاه در راستای توسعه مراکز یادگیری محلی سوادآموزی عنوان کرد: آمار بی‌سوادان را از بهزیستی، خانه‌های بهداشت، مدارس و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ و جمع‌بندی کردیم.

وی ضمن درخواست اختصاص اعتباربخشی تامین تجهیزات مراکز محلی و پایگاه‌های سوادآموزی تأکید کرد: نیازمند اختصاص اعتبار ویژه برای خرید ۴۷ دستگاه لپ‌تاپ، ۱۶ دستگاه چرخ خیاطی و ۱۶ دستگاه کامپیوتر به مبلغ ۴ میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان هستیم.

طوماری حمایت از سوادآموزان مناطق کم‌برخوردار را مهم خواند و گفت: پیشنهاد رایگان شدن گواهینامه‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای برای سوادآموزان، به‌دلیل قرار داشتن آن‌ها در دهک‌های پایین درآمدی، از دیگر درخواست‌های مطرح‌شده در جلسه گذشته این شورا بود.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان زنجان نیز در این جلسه اظهار کرد: شهرداری‌ها باید در ابتدای هر سال مالی، گزارش تفصیلی اجرای مواد ۱۳ و ۱۶ قانون شوراهای آموزش و پرورش را به همراه صورت‌های مالی و تفریغ بودجه سالانه به شورا ارائه دهند تا سهم قانونی آموزش و پرورش به‌درستی محاسبه و در مسیر توسعه فضاهای آموزشی هزینه شود.

محسن روزبان با اشاره به اینکه میزان منابع حاصل از اجرای مواد قانونی در شهرستان زنجان ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ بود، عنوان کرد: این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است و در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه در شهرستان ابهر، درآمدها از ۲۵۰ میلیون تومان به بیش از ۳ میلیارد تومان افزایش یافته و عملکرد این شهرستان قابل تقدیر است، خاطرنشان کرد: در خرم‌دره نیز پس از افت محسوس در سال ۱۴۰۲، با برگزاری جلسات شورای آموزش و پرورش، میزان تحقق درآمدها در سال ۱۴۰۳ به حدود ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.