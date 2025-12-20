  1. استانها
  2. زنجان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۸

طوماری: طرح «شهید پاکداد» برای جذب بی‌سوادان روستایی زنجان اجرا می‌شود

طوماری: طرح «شهید پاکداد» برای جذب بی‌سوادان روستایی زنجان اجرا می‌شود

زنجان- معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان زنجان از اجرای طرح «شهید پاکداد» برای افزایش جذب بی‌سوادان روستایی خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، امیر طوماری، ظهر شنبه در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی استان زنجان اظهار کرد: در راستای فرآیند کلاس‌گذاری برای آموزش بی‌سوادان، ۴۵ پایگاه سوادآموزی در استان پایه‌ریزی و تا کنون ۱۰ کلاس سوادآموزی ثبت شده است.

وی با بیان اینکه این اقدام از ۲۰ آمان‌ماه آغاز شده و تا ۱۰ دی‌ماه فرصت جذب سوادآموزان را خواهیم داشت، تصریح کرد: استان زنجان برای جذب بی‌سوادان روستایی اقدام به طراحی و اجرای طرح ابتکاری «شهید پاکداد» از شهدای سوادآموزی استان کرده است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه با یه دستگاه در راستای توسعه مراکز یادگیری محلی سوادآموزی عنوان کرد: آمار بی‌سوادان را از بهزیستی، خانه‌های بهداشت، مدارس و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ و جمع‌بندی کردیم.

وی ضمن درخواست اختصاص اعتباربخشی تامین تجهیزات مراکز محلی و پایگاه‌های سوادآموزی تأکید کرد: نیازمند اختصاص اعتبار ویژه برای خرید ۴۷ دستگاه لپ‌تاپ، ۱۶ دستگاه چرخ خیاطی و ۱۶ دستگاه کامپیوتر به مبلغ ۴ میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان هستیم.

طوماری حمایت از سوادآموزان مناطق کم‌برخوردار را مهم خواند و گفت: پیشنهاد رایگان شدن گواهینامه‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای برای سوادآموزان، به‌دلیل قرار داشتن آن‌ها در دهک‌های پایین درآمدی، از دیگر درخواست‌های مطرح‌شده در جلسه گذشته این شورا بود.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان زنجان نیز در این جلسه اظهار کرد: شهرداری‌ها باید در ابتدای هر سال مالی، گزارش تفصیلی اجرای مواد ۱۳ و ۱۶ قانون شوراهای آموزش و پرورش را به همراه صورت‌های مالی و تفریغ بودجه سالانه به شورا ارائه دهند تا سهم قانونی آموزش و پرورش به‌درستی محاسبه و در مسیر توسعه فضاهای آموزشی هزینه شود.

محسن روزبان با اشاره به اینکه میزان منابع حاصل از اجرای مواد قانونی در شهرستان زنجان ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ بود، عنوان کرد: این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است و در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه در شهرستان ابهر، درآمدها از ۲۵۰ میلیون تومان به بیش از ۳ میلیارد تومان افزایش یافته و عملکرد این شهرستان قابل تقدیر است، خاطرنشان کرد: در خرم‌دره نیز پس از افت محسوس در سال ۱۴۰۲، با برگزاری جلسات شورای آموزش و پرورش، میزان تحقق درآمدها در سال ۱۴۰۳ به حدود ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.

کد خبر 6695928

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها